​Mayıs kira artış oranı ne kadar?

Mayıs ayı ve haziran ayı Kira Artış Oranı 2022 yılında ne kadar olduğu ve olacağı oldukça araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayı kira artış oranı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti. İşte detaylar...

Mayıs ayı kira artık oranı ne kadar?

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.

Haziran ayı kira artış oranı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Haziran ayı kira artış oranı mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Mayıs enflasyon oranı 3 Haziran tarihinde açıklanacak.