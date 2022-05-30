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Mayıs kira artış oranı ne kadar?

Mayıs ayı kira artış oranının ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da netleşiyor. En son mayıs ayında nisan ayı rakamlarının açıklanmasının ardından mayıs ayı kira artış oranı netleşmiş oldu. Peki, Mayıs kira artış oranı ne kadar, nasıl hesaplanır? Haziran kira artış oranı açıklandı mı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mayıs 2022 kira artış oranı ne kadar, nasıl hesaplanır? Haziran kira artış oranı açıklandı mı?
​Mayıs kira artış oranı ne kadar?

Mayıs ayı ve haziran ayı Kira Artış Oranı 2022 yılında ne kadar olduğu ve olacağı oldukça araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayı kira artış oranı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti. İşte detaylar...

Mayıs ayı kira artık oranı ne kadar?

  • TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.

Haziran ayı kira artış oranı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Haziran ayı kira artış oranı mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Mayıs enflasyon oranı 3 Haziran tarihinde açıklanacak.

Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar?
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Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar?
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