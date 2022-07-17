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POLİTİKA

Adalet Bakanı Bozdağ'dan nafaka açıklaması: Adil bir düzenlemeye ihtiyaç var

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, uzun süredir tartışma konusu olan süresiz nafaka konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Nafaka konusunun çözülmesi gereken bir sorun haline geldiğini vurgulayan Bozdağ, "Yasal değişiklik ihtiyacı ortadadır. Her iki tarafın hakkını koruyan adil bir düzenlemeye ihtiyaç var. Seçimden sonra bu konu ele alınacaktır" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Tvnet Yeni Şafak
Adalet Bakanı Bozdağdan nafaka açıklaması: Adil bir düzenlemeye ihtiyaç var
​Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TVNET'te yayınlanan Türk Kahvesi programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Haksız tahrik indirimine ilişkin düzenleme

Haksız tahrik indirimine ilişkin yapılanacak düzenlemeyle ilgili konuşan Bozdağ, "Bu konuyu tartışmaya ihtiyacımız var. Tasarlayarak adam öldürmek birini öldürme üzerinde haksız tahrik olur mu olmazsa bunun tartışmaya açık olması gerekiyor. Biz bakanlık olarak bunu araştırmaya aldık. Haksız tahrik indirimi ile ilgili düzenlemelere ilişkin bir değişiklik ihtiyacı olursa bu konuda adım atmakta kararlıyız" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ şaşırtan istatistiği TVNET'te açıkladı: En çok trafikte cinayet işleniyor
OYNAT 01:56
Adalet Bakanı Bozdağ şaşırtan istatistiği TVNET'te açıkladı: En çok trafikte cinayet işleniyor
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şaşırtan istatistiği TVNET'te açıkladı. Bakan Bozdağ, kasten öldürme suçlarında birinci sırada trafik tartışmalarının olduğunu söyledi.


Nafaka konusunda yapılan çalışma var mı?

Uzun zamandır çok tartışılan süresiz nafaka ile ilgili değişikliğe gidilebileceğinin sinyalini veren Bozdağ, "Türkiye’de artık boşanma büyük bir sorun haline geldi. Nafaka konusu çözülmesi gereken bir sorun haline gelmiştir ve adil olmalıdır. Bu konu çözüm bekleyen sorunlardan bir tanesi. Seçimden sonra bu konu ele alınacaktır. Süreli nafaka süresiz nafaka haline getirilmiş. Yasal değişiklik ihtiyacı ortadadır. Her iki tarafın hakkını koruyan adil bir düzenlemeye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ TVNET'te FETÖ ile mücadeleye değindi
OYNAT 02:08
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ TVNET'te FETÖ ile mücadeleye değindi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ TVNET ekranlarında Türk Kahvesi programına konuk oldu. Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, 'Bugüne kadar FETÖ ile ilgili 676 bin 411 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bugüne kadar 28 ülkeden 124 FETÖ'cünün iadesi gerçekleşti.' diye konuştu.

FETÖ ile mücadele

FETÖ ile mücadele konusuna da değinen Bozdağ, "Bugüne kadar FETÖ ile ilgili 676 bin 411 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bugüne kadar 28 ülkeden 124 FETÖ'cünün iadesi gerçekleşti" diye konuştu.

Milyonlarca çifti ilgilendiren karar: Ne kadar evliysen o kadar nafaka
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Adalet Bakanı Bozdağ’ın incelemeye aldığı nafaka düzenlemesinin detayları belli oldu.
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Bozdağ’ın çalışmaların sonunda taslağı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunması planlanıyor. Hürriyet'in haberine göre taslağın ana hatları şöyle:
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Düzenleme ile “nafaka ödeme süresine üst sınır konulması” ve “evlilik süresine göre nafaka ödenmesi” sağlanacak. 2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 ila 10 yıl arasındaki evliliklerde 12 yıl, 15 yılın üzerindeki evliliklerde evlilik süresi dikkate alınarak nafaka verilmesi planlanıyor.
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Süre sınırında takdirin tarafların durumuna göre hâkimde olacağı belirtiliyor. Hâkim, nafakayla ilgili karar verirken, ‘eşlerin iş ve gelir durumunu’ dikkate alacak. AK Partili kurmaylar, “Mevcut kanunda ‘Hakimler süresiz nafaka kararı verir’ diye bir ifade yok.
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Nafaka hâkim takdirinde fakat, Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ile zamanla süresiz nafakanın uygulanması söz konusu oluyor. Bu nedenle mevcut kanunda yasal sınır koymanın geAK Partili hukukçu kurmaylar, “Kadınlar çalışmadığı için nafakaya ihtiyaç duyuyor. Özellikle 20 yıl sürmüş bir evliliğin ardından kadınların çalışma hayatına tekrar başlaması ya da yeniden evlenmesi hayatın olağan akışı içerisinde zor olabiliyor.rekliliği ortaya çıktı” değerlendirmesi yaptı.
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Yeni düzenlemenin geçmişe yönelik de uygulanması öngörülüyor. Uygulamada “ara süre formülü” üzerinde duruluyor.
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Buna göre boşanma ile birlikte kadınların gelir durumu, iş imkânı olmaması ve yeniden evlenmemesi durumunda bağlanan nafaka süresinin bitmesinin ardından 2 ya da 3 yıl gibi bir geçiş süreci planlanıyor.
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Ara sürenin dolmasının ardından ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın devreye girmesi, kadının nafaka alma ihtiyacının devam etmesi durumunda belirli bir maaş ödenmesi hususu değerlendiriliyor.<br><br>
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AK Partili hukukçu kurmaylar, “Kadınlar çalışmadığı için nafakaya ihtiyaç duyuyor.
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Özellikle 20 yıl sürmüş bir evliliğin ardından kadınların çalışma hayatına tekrar başlaması ya da yeniden evlenmesi hayatın olağan akışı içerisinde zor olabiliyor.
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Bunun için eğer nafaka ihtiyacı verilen sürenin sonunda devam ediyorsa, Anayasa’nın 41. maddesi gereğince ailenin korunması ve güçlendirilmesi devletin sorumluluğunda olduğu için muhtaç haldeki eşe devlet bir gelir bağlayabilecektir” diyor
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Milyonlarca çifti ilgilendiren karar: Ne kadar evliysen o kadar nafaka
Binlerce kişiyi ilgilendiren nafaka düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın göreve gelmesinin ardından nafaka konusu da öncelikli gündem maddeleri arasına alındı. Bozdağ'ın, taslak düzenlemeyi incelemesinin ardından AK Parti kurmaylarıyla bir toplantı yapması bekleniyor. Peki nafaka ödemelerine süre sınırlaması mı getiriliyor? İşte detaylar...

Süresiz nafaka için süreç hızlandı
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Süresiz nafaka için süreç hızlandı

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