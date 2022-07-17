Adalet Bakanı Bozdağ'dan nafaka açıklaması: Adil bir düzenlemeye ihtiyaç var
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, uzun süredir tartışma konusu olan süresiz nafaka konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Nafaka konusunun çözülmesi gereken bir sorun haline geldiğini vurgulayan Bozdağ, "Yasal değişiklik ihtiyacı ortadadır. Her iki tarafın hakkını koruyan adil bir düzenlemeye ihtiyaç var. Seçimden sonra bu konu ele alınacaktır" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TVNET'te yayınlanan Türk Kahvesi programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:
Haksız tahrik indirimine ilişkin düzenleme
Haksız tahrik indirimine ilişkin yapılanacak düzenlemeyle ilgili konuşan Bozdağ, "Bu konuyu tartışmaya ihtiyacımız var. Tasarlayarak adam öldürmek birini öldürme üzerinde haksız tahrik olur mu olmazsa bunun tartışmaya açık olması gerekiyor. Biz bakanlık olarak bunu araştırmaya aldık. Haksız tahrik indirimi ile ilgili düzenlemelere ilişkin bir değişiklik ihtiyacı olursa bu konuda adım atmakta kararlıyız" dedi.
Uzun zamandır çok tartışılan süresiz nafaka ile ilgili değişikliğe gidilebileceğinin sinyalini veren Bozdağ, "Türkiye’de artık boşanma büyük bir sorun haline geldi. Nafaka konusu çözülmesi gereken bir sorun haline gelmiştir ve adil olmalıdır. Bu konu çözüm bekleyen sorunlardan bir tanesi. Seçimden sonra bu konu ele alınacaktır. Süreli nafaka süresiz nafaka haline getirilmiş. Yasal değişiklik ihtiyacı ortadadır. Her iki tarafın hakkını koruyan adil bir düzenlemeye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.