Gündem Adalet Bakanlığı İBBnin satın alıp Türkiyeye getiremediği kayıp kitabeyi Hollandadan aldı
İSTANBUL

Adalet Bakanlığı İBB'nin satın alıp Türkiye'ye getiremediği kayıp kitabeyi Hollanda'dan aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şile Bozgoca Camii'nden çalınan ve yasadışı yollardan yurtdışına kaçırılan El-Hâcc İbrahimzâde Hurşid Beğ kitabesini Kültür Ve Turizm Bakanlığı'yla irtibata geçmeden müzayededen satın alma girişiminde bulunmuştu. İBB'nin tepki çeken girişiminin ardından harekete geçen Adalet Bakanlığı, camiden çalınan kitabenin iadesini talep ederek Türkiye'ye getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adalet Bakanlığı İBBnin satın alıp Türkiyeye getiremediği kayıp kitabeyi Hollandadan aldı
El-Hâcc İbrahimzâde Hurşid Beğ kitabesi

İstanbul’un Şile ilçesinin Bozgoca Köyündeki camiye ait tarihi kitabe yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmıştı. 17 Eylül 2021 tarihinde Hollanda’da kitabenin satışı için açık arttırma ile müzayede gerçekleştirildi.

İBB BAKANLIĞA BİLGİ VERMEDEN SATIN ALMAYA ÇALIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, El-Hâcc İbrahimzâde Hurşid Beğ kitabesini Kültür Ve Turizm Bakanlığı'yla irtibata geçmeden müzayededen satın almak için harekete geçti. Ancak İBB, satın aldığını duyurduğu kitabeyi Türkiye'ye getiremedi.

Şile Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında tarihi kitabenin ülkemize iade edilmesi için Adalet Bakanlığı tarafından iade talepnamesi düzenlendi. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan iade talepnamesi Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığına gönderildi.

BAKAN BOZDAĞ TALİMAT VERDİ

Hollanda, Türkiye’nin iade talebine olumlu bakarak tarihi kitabenin iade edilmesine karar verdi. Adalet Bakanlığı Bekir Bozdağ da bakanlık bürokratlarına kitabenin teslim alınması talimatını verdi. ‘Türkiye’de Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında Hollanda’ya gerçekleştirilen ziyaret kapsamında tarihi kitabe Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından teslim alınarak Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliğine teslim edildi.

Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliğine teslim edilen tarihi kitabenin önümüzdeki günlerde ülkemize getirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teslim edilecek.

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