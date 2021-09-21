Hayat İBBden yeni skandal Kültür Bakanlığının iadesini talep ettiği kitabeyi satın aldı
İSTANBUL AKTÜEL

İBB'den yeni skandal! Kültür Bakanlığı'nın iadesini talep ettiği kitabeyi satın aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şile Bozgoca Camii'nden çalınan El-Hâcc İbrahimzâde Hurşid Beğ kitabesini Kültür Ve Turizm Bakanlığı'yla irtibata geçmeden müzayede satın aldı. Kültür Bakanlığı'nın iadesini talep ettiği eserin satın alınmasına Kültür Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’ndan tepki geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBBden yeni skandal! Yurt dışına kaçırılan tarihi kitabeyi satın aldılar
Kayıp kitabe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yurt dışından satın alınarak Türkiye'ye getirildi.

İstanbul Şile'deki Bozgoca Camii'ne ait olduğu belirtilen kayıp kitabe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yurt dışından satın alınarak Türkiye'ye getirildi. Tarihi kitabe İstanbul Kent Müzesi'nde sergilenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi kitabenin yurt dışındaki müzayeden satın alındığını açıkladı.

Polat, twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İBB olarak İstanbul Şile Bozgoca Camii’nin yurt dışına çıkarılmış kayıp kitabesi satışa çıkarıldığı müzayededen satın alarak İstanbul’a kazandırdığımızı kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Tarihi kitabeyi açacağımız İstanbul Kent Müzesi’de sergileyeceğiz" dedi.

"İBB ŞIMARIK ÇOCUK GİBİ"

Daha önce de Londra'daki müzayedede satışa çıkartılan Fatih Sultan Mehmet portesini satın alan İBB’ye Cumhurbaşkanlığı’ndan tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı İsmail Cesur, söz konusu eserin iadesi için diplomatik çalışmaların sürmesine rağmen İBB’nin “şımarık çocuk” gibi davrandığını öne sürdü:

  • "Belki de dünyada en çok kültürel varlığı kaçırılmış olan Türkiye’nin kültür diplomasisine zarar vermek, devletin elini zayıflatmak… Hepsi maalesef PR için... Devlet bilmiyor mu satın almayı? Gücü mü yok? Hakkı olanı geri almak için uğraşıyor. Şımarık çocuk gibi davranma İBB. Peki böyle sorumsuzluklar neden sürekli yapılıyor? Çünkü prim veriliyor. Rasyonalitenin sosyal medyada alıcısı yok, popülizmin alıcısı çok. Türk kamu menfaati, devlet politikası uluslararası alanda gözetiliyor mu yoksa hasar mı alıyor, umurlarında değil. Varsa yoksa PR."

SATIN ALMA TÜRKİYE'NİN HAK VE İDDİALARINA ZARAR VERMEKTEDİR"

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun da bu olaya twitter hesabından tepki gösterdi. Coşkun, "Ülkemizde kültür varlıkları, devlet malı niteliğindedir. Yasa dışı yollarla yurtdışına çıkarılan eserlerin uluslararası piyasadan satın alınması, ülkemizin hak ve iddialarına büyük zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.

Fatih Sultan Mehmed'in portresini İBB 770 bin Sterlin'e satın aldı
OYNAT 01:00
Fatih Sultan Mehmed'in portresini İBB 770 bin Sterlin'e satın aldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Londra'da National Gallery'nin “Daimi sergilenen sanat eserleri' arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet'in orijinal portresini 770 bin Sterlin'e (6,5 Milyon TL) satın aldı.

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