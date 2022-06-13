Gündem Adalet Bakanlığından İzmir ve Ankara Barosuna tepki 28 Şubatın zorba ve dayatmacı zihniyeti hala canlı
ANKARA

Adalet Bakanlığından İzmir ve Ankara Barosu’na tepki: 28 Şubat’ın zorba ve dayatmacı zihniyeti hala canlı

Ankara Adliyesi'nde yaz Kur’an Kursu açılmasına ilişkin Ankara ve İzmir Barosu tarafından yapılan açıklamalara Adalet Bakanlığı çok sert tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında, “Üslup ve muhteva, 28 Şubat’ın ilkel, haksız, hukuksuz, zorba ve dayatmacı zihniyetinin Ankara ve İzmir Barolarında canlılığını hâlâ koruduğunu göstermektedir" denildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Adalet Bakanlığından İzmir ve Ankara Barosu’na tepki: 28 Şubat’ın zorba ve dayatmacı zihniyeti hala canlı
Adalet Bakanlığı

Ankara ve İzmir Barosu’nun Ankara Adliyesi’nde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaz Kur-an kursu açılmasına ilişkin yaptıkları açıklamalara Adalet Bakanlığı'ndan tepki gecikmedi.

Adalet Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da RT ettiği açıklamada çok sert ifadeler kullanıldı.

Açıklamada "Kur’an-ı Kerim öğretimi anayasa ve yasalarımızın güvencesi altındadır. Yaz Kur’an Kursları da kanun ve diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre anayasal bir kurum olan diyanet işleri başkanlığı tarafından açılmakta ve faaliyetlerini sürdürmektedir. 5 Bin civarında personelin bulunduğu Ankara Adliyesinde çalışanlardan gelen taleplerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bildirilmesi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı yaz Kur’an Kursu açılması kararı almıştır" denildi.

Baro adayı CHP'de belirlendi
GÜNDEM
Baro adayı CHP'de belirlendi

Açıklamada yaz Kur’an Kurslarına katılımın ihtiyari olduğu belirtilirken açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Anayasa’nın 24’üncü maddesinde “Kimse, dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz” hükmüne rağmen Ankara Barosu ile İzmir Barosu yaptıkları açıklama ile yaz Kur’an Kursuna katılacak kişiler veya çocuklarını gönderecek velileri hem kınamakta ve hem de suçlamaktadır.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını suç işlemekle itham etmekte, hesap sormakla tehdit etmektedir.

Tele1 yayınında yine Kur'an kursları hedef alındı: Çocukların beyinleri yıkanıyor
HAYAT
Tele1 yayınında yine Kur'an kursları hedef alındı: Çocukların beyinleri yıkanıyor

Açıklamalardaki üslup ve muhteva, 28 Şubat’ın ilkel , haksız, hukuksuz, zorba ve dayatmacı zihniyetinin Ankara ve İzmir Barolarında canlılığını hâlâ koruduğunu göstermektedir.

Bu ilkel ve çağdışı zihniyet, aziz milletimizin vicdanında geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de karşılık bulmayacaktır.

Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ankara ve İzmir Barolarının ideolojik yorumları ile değil anayasa ve yasalara göre yönetilmektedir ve yönetilmeye de devam edecektir."

28 şubat zihniyeti hortladı
GÜNDEM
28 şubat zihniyeti hortladı

28 Şubat gerçekleri: Tarihte bir kara leke
FOTOĞRAF 25
Title
28 Şubat'ta ne oldu? 28 Şubat'ta ne yaşandı? 28 Şubat gerçekleri neler? İşte 28 Şubat ile ilgili tüm bilinmeyenler...<br>28 Şubat, 1997'de Necmettin Erbakan ve Tansu Çiller hükümetinin silahlı kuvvetler tarafından istifaya zorlanmasıyla yaşandı.
Title
28 Şubat'ta ne oldu?<br>27 Mart, 27 Mayıs ve 12 Eylül darbelerinin aksine, askerler 28 Şubat'ta yönetime bizzat el koymadı. Bunun yerine medya üzerinden bir savaş verildi. Askerlerin hükümeti görevden zorla almaması da 28 Şubat'ın \"post-modern darbe\" olarak anılmasına yol açtı. Askerlerin deyimiyle \"demokrasiye balans ayarı\" yapıldı.
Title
Necmettin Erbakan'ın genel başkanı olduğu Refah Partisi, tüm medya baskısına rağmen 1995 seçimlerinden birinci parti olarak çıkmayı başarmıştı. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, hükümet kurma görevini Erbakan'a vermemek için çok uğraşsa da sonunda mecbur kaldı. Refah'ın hükümeti kurması ve Erbakan'ın Başbakan olmasıyla birlikte Türkiye'de toplu bir cinnet senaryosu sahneye kondu. Halkın seçtiği bir partinin ülkeyi halk adına yönetecek olması başta işadamları olmak üzere pek çok kişiyi rahatsız etti.
Title
TÜSİAD'ın, medyanın, askerlerin üçlü koalisyonuyla seçimle gelen iktidar, korku senaryoları ve nihayetinde askeri tanklarla yıkıldı. Ardından Refah Partisi kapatıldı, yöneticilerine siyasi yasak konuldu.
Title
28 Şubat'ta onlarca banka batırıldı, Türkiye milyarlarca dolar zarara uğratıldı. Gayrı safi milli hasılanın üçte biri buharlaştırıldı. Dönemin kuvvetli ve kudretli bir paşası '28 Şubat bin yıl sürecek' demişti. 28 Şubat bin yıl sürmedi şüphesiz ama ülkeye verdiği zararlar uzun süre devam etti.
Title
Türkiye, 28 Şubat dönemi ile telafisi imkânsız bir döneme girmişti. “Şeriat geliyor\" şeklinde oluşturulan algı politikasının ardından, özellikle başörtüsüyle okumak isteyenlere büyük bir linç kampanyası başlatılmıştı.
Title
Tek istekleri eğitimlerine devam etmek olan imam hatip ve üniversite öğrencilerine okul kapıları birer birer kapanmıştı. 1997 'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi başörtülü hemşirelik bölüm birincisi törene alınmaması da o yıllarda yapılan zulmün sembolü oldu.
Title
28 Şubat'ta okullara girmek isteyen başörtülü öğrenciler adeta terörist muamelesi gördü binlercesi gözaltına alındı okul bahçesine dahi sokulmadı. İstanbul üniversitesi eşine rastlanmayan bir skandala imza attı. Rektör Kemal Alemdaroğlu ve yardımcısı Nur Serter öğrencileri ikna odalarına soktu ve zorla okula başörtüsüz girmeyeceklerine dair taahhütname imzalattı.
Title
11 Ekim 1998 yılında dünyanın en büyük sivil toplum eylemi düzenlendi yüzbinlerce insan el ele tutuşarak özgürlük zinciri oluşturdu. İstanbul merkezli bu eylem bütün Türkiye'ye yayıldı. Eylemlerde gözaltına alınan birçok kişi gözaltına alındı.
Title
Kız öğrenciler giremedikleri üniversitelerin önlerinde aylarca eylem yaptılar. Polis çemberinde süren bu mücadele devlet tarafından hep kırılmak istendi.. Tazyikli su ve coplarla yapılan müdahalelerde, karnındaki bebeğini düşüren genç annelerin feryadı bile dinlenmedi.
Title
Eğitim hakkı ellerinden alınan öğrencilere 2011 yılında AK Parti döneminde üniversiteye geri dönme hakkı tanındı, 2014 Eylül'de kılık kıyafet düzenlemesinin ardından 5'inci sınıftan itibaren başörtüsü hakkı geri verildi. Bu düzenleme tek eğitim alanıyla sınırlı kalmadı kamuda çalışan kişilere de başörtüsü hakkı verildi.
Title
Medyayı elinde tutan, öğrencilere eğitim hakkının kısıtlayan, sahte şeyh ve tarikatlarla insanların bilinçaltına işleyen dönemin sembol isimlerinin rol adlığı darbe süreci adım adım bu şekilde gelişti.
Title
Hep siyasi yönüyle konuşulan 28 Şubat süreci, aslında finansal ve ekonomik yönden de bir darbeydi. Karmaşık sosyal ve siyasal atmosferi ile Türkiye'yi büyük ölçüde etkileyen darbenin rakamsal boyutu hala bilinmiyor.
Title
İşte 28 şubat görüntüleri...
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
28 Şubat gerçekleri: Tarihte bir kara leke
Başörtülü kadınların okullara sokulmadığı, insanların ötekileştirilip adeta kamusal alandan silindiği, var olan toplumsal düzeni korku ve tehlike mantığına endeksleyen kararların kâğıda döküldüğü 28 şubat tarihinden neler oldu? Neler yaşandı? İşte bütün gerçekler...


Çok ciddiye alıyoruz

'Çok ciddiye alıyoruz'

​NATO'dan önemli Türkiye detayı.
Galatasaraya evet dedi

Galatasaray'a 'evet' dedi

​Galatasaray'da yeni yönetim Arjantinli teknik adamı istiyor.
Kılıçdaroğlunun tweet çelişkisi

Kılıçdaroğlu'nun 'tweet' çelişkisi

Bakan Bozdağ TVNET'te anlattı: Yüzlerce kişiye dava açtı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk gaz 2023'te sistemde olacak.

Lincoln Fenerbahçe'de

Lincoln Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncunun transferini resmen açıkladı.

Ankara'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.
Adana'yı sel vurdu

Adana'yı sel vurdu

​Araçlar kullanılamaz hale geldi.

​Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.