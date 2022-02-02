Tele1 yayınında yine Kur'an kursları hedef alındı: Çocukların beyinleri yıkanıyor

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Emre Kongar, 18. Dakika programında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an kursları hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Emre Kongar, 4 yaşındaki çocukların Kur'an kurslarında eğitim görmesini beyin yıkanması olarak tanımlayarak okul öncesi Kur'an kurslarını hedef gösterdi.

GÜNDEM Tele1 yayınında Kur'an kursu ve başörtüsüne saldırı: Beyin kilitlenmesine yol açıyor

"KIZLARIN BAŞLARI BAĞLI, ERKEKLERİN BAŞLARI TAKKELİ..."





Emre Kongar programda siyasette çocukların kullanılması konusu hakkında görüşlerini açıklarken konuyu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarına getirdi.

Kongar'in ifadeleri şu şekilde:

"Resmen yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi girişimleriyle okul öncesi eğitim çerçevesinde o yaşta 4-6 yaşındaki çocuklara Kur'an kursu verildiği takdirde bunların da okul öncesi eğitimden resmi eğitimden sayılması girişimleri falan var. Ayrıca sosyal medyada başka şeyleri de görüyoruz. Hakikaten sabi sübyan dediğimiz bebelerin, efendim kızların başları bağlı, erkeklerin başları takkeli, hepsi beyaz cübbeli sokaklarda dolaştırıldıkları bir gösteri mahiyetinde yürüttürüldüklerini filan görüyoruz.

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"TÜRKİYE İÇİN ÇOK TEHLİKELİ BİR DURUM"

İşte burada öyle eğitimle başladığınız takdirde benim çocukların siyasette kullanılmasının totalitarizm olarak tanımlamanın temellerini atmış oluyorsunuz. Bu bugünkü Türkiye için de yarınki Türkiye içinde ve bütün dünya içinde çok tehlikelidir."

"ÇOCUKLARIN BEYİNLERİYLE OYNUYORLAR"

Kongar, Kur'an kurslarındaki çocukların Kur'an eğitimi alarak beyinlerinin yıkandığını şu sözlerle belirtti:

"Çünkü 4 yaşında beyni yıkanmaya başlayan ve anlamadığı bir dilde yaptığı ezberlerden dolayı aferin alan veya cezalandırılan çocukların büyüdükleri zaman nasıl bir davranış gösterecekleri ancak psikiyatrların görev alanı oluyor. Bunu yapmasınlar, çocuklarımızın beyinleriyle ve kalpleriyle oynamasınlar. Bu çok yanlış bir şey bunu ne politikada yapsınlar ne de hele hele eğitimde yapsınlar. İkisi paralel gidiyor, tam onlar dolu dizgin gidiyor. Bir de bakıyorsunuz, 10 yaşında bir çocuk çıkıp, hem de omuzuna tık tık vurularak, eline mikrofon uzatılarak hakaret ettiriliyor, ana muhalefet partisi genel başkanına."

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GÜNDEM CHP'li Özgür Özel din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' dedi

CHP'Lİ ÖZEL'İN 'ORTAÇAĞ ZİHNİYETİ' ÇIKIŞI İNFİALE NEDEN OLMUŞTU

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an kursları için "Ortaçağ zihniyeti" ifadelerini kullanması tartışmaları beraberinde getirmişti. Tepkilerin ardı arkası kesilmemişti.

OYNAT 00:48 Tele1'de başörtüsüne saldırı: Beyin kilitlenmesine yol açıyor CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' demesinin ardından Tele1 ekranlarında da Kur'an kursları ve başörtüsü hedef alındı. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın sunduğu 5. Boyut programında, emekli general Haldun Solmaztürk, Kur'an kursları başörtüsü takılması hakkında “Diyanet İşleri Başkanlığı sorumluluğunda 4-6 yaş grubuna kadar indi bu. Takke giydiriyorlar, cüppe giydiriyorlar, türban takıyorlar” dedi. Solmaztürk'ü destekleyen Yanardağ ise “Beyin kilitlenmesine yol açabileceğini belirtiyor pedagoglar” ifadelerini kullandı.

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