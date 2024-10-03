Büyük tepki çeken 'misyonerlik' sahnesi FETÖ'nün sinsi hedefini akıllara getirdi: RTÜK 'Kızıl Şerbeti' dizisiyle ilgili harekete geçti

FETÖ'nün yıllardır sinsice yürüttüğü 'dinler arası diyalog' hedefini anımsatan papaz sahnesinin büyük tepki çektiği Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar dizileri ile ilgili RTÜK tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi. Toplumda rahatsızlık meydana getiren dizilerle ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den de dikkat çeken açıklamalar geldi.
Papaza söylettirilen sözler ise yıllarca Türkiye'de dinler arası diyalog propagandası yapan 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ'nün söylemlerini hatırlattı;
"Kiliseye gelin günaha girmezsiniz"
"Yasa ihlali durumunda gereken yapılır"
Misyonerlik faaliyeti gibi Hristiyanlık propagandasının yapıldığı ve Müslümanların kiliselere davet edildiği sahne büyük tepki çekerken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK'ün yeni yayın döneminde dizi filmler üzerindeki denetim süreçlerini titizlikle yürüttüğünü belirtti. Şahin, popüler olsalar da yoğun şekilde şikayet edilen dizilerin yayın ilkelerini ihlal ettiklerinde toplumsal tepkilere yol açtığını ifade ederek şunları ekledi: