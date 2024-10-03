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Büyük tepki çeken 'misyonerlik' sahnesi FETÖ'nün sinsi hedefini akıllara getirdi: RTÜK 'Kızıl Şerbeti' dizisiyle ilgili harekete geçti

Büyük tepki çeken 'misyonerlik' sahnesi FETÖ'nün sinsi hedefini akıllara getirdi: RTÜK 'Kızıl Şerbeti' dizisiyle ilgili harekete geçti

10:413/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki papaz sahnesi
'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki papaz sahnesi

FETÖ'nün yıllardır sinsice yürüttüğü 'dinler arası diyalog' hedefini anımsatan papaz sahnesinin büyük tepki çektiği Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar dizileri ile ilgili RTÜK tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi. Toplumda rahatsızlık meydana getiren dizilerle ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den de dikkat çeken açıklamalar geldi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı
Ebubekir Şahin
, son dönemde özellikle absürt sahneleriyle tepki çeken bazı televizyon yapımları hakkında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada sıkça gündeme gelen muhafazakar görünümlü ailelerin işlendiği
Kızıl Goncalar
ile
Kızılcık Şerbeti
dizileri, toplumsal normlara aykırı içerikleriyle dikkat çekmişti. Kızılcık Şerbeti dizinin son bölümünde yer alan 'papaz' sahnesi de büyük tepkilere yol açmıştı. Söz konusu sahnede FETÖ'nün
'dinlerarası diyalog'
emelini anımsatan konuşmalar dikkat çekmişti.




Dizide turistlerle birlikte kendilerini kilisede bulan
ikisi başörtülü
üç kadına papazdan nasihat dinletilmişti. Sahnedeki papaz Hristiyanlık dininin propagandasını yaparcasına üç Müslüman kadına kendince vaaz etti.


Papaza söylettirilen sözler ise yıllarca Türkiye'de dinler arası diyalog propagandası yapan 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ'nün söylemlerini hatırlattı;


"Kiliseye gelin günaha girmezsiniz"


"Endişe etmeyin. Buraya gelmekle günaha girmezsiniz, burası da Allah’ın evi. Tıpkı cami gibi. Dinlerin farklılığı insanlığın zenginliğidir. Nasıl bir Müslüman buraya geldiğinde günaha girmiyorsa bir Hristiyan da camiye girdiğinde günaha girmez. Hangi dine inanırsanız inanın önemli olan insanlığa hizmet etmektir. İşte o zaman gerçek inancın ışığını yakmış oluruz. Dinlerin kardeşliği insanlığın barışı için olması gereken tek yoldur."


"Yasa ihlali durumunda gereken yapılır"


Misyonerlik faaliyeti gibi Hristiyanlık propagandasının yapıldığı ve Müslümanların kiliselere davet edildiği sahne büyük tepki çekerken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.





Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK'ün yeni yayın döneminde dizi filmler üzerindeki denetim süreçlerini titizlikle yürüttüğünü belirtti. Şahin, popüler olsalar da yoğun şekilde şikayet edilen dizilerin yayın ilkelerini ihlal ettiklerinde toplumsal tepkilere yol açtığını ifade ederek şunları ekledi:


"Üst Kurulumuz yeni yayın döneminde dizi filmlerle alakalı denetim sürecini titizlikle yerine getirmektedir. Hem çok izlenen hem de çokça şikâyet edilen yapımlar olan dizi filmler, yayıncılık ilkelerini ihlal ettikleri durumlarda toplumsal refleksleri de beraberinde getirmektedir. Yeni bir yayın döneminin başlangıcında vatandaşlarımızın çokça rahatsız olduğu yapımlarla alakalı izleme uzmanlarımız teyakkuzdadır. Bu minvalde toplumumuzda tepkiyle karşılanan, millî güvenliğimizi ihlal ettiği iddia edilen dizilerle ilgili takibimiz aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Gerekli incelemelerden sonra yasa ihlali yapan yapımlar varsa gerekli müeyyideler uygulanacaktır."



Metan: Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti inceleme altında


Gazeteci Adem Metan da sosyal medya hesabından
"RTÜK, Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dizilerine inceleme başlattı. Teyitli bilgi. Bu yapımlar Gold Yapım’a ait"
bilgisini paylaştı.


'Bektaşi Devleti' projesinde FETÖ, İsrail ve Soros izi: Küreselciler Arnavutluk'ta ne planlıyor?

115 bin Bektaşi'nin yaşadığı Arnavutluk'tan ilginç bir çıkış geldi. Başbakan Edi Rama, başkent Tiran'da Vatikan'a benzer bir 'Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti' kuracaklarını açıkladı. Alkol yasağı uygulanmayacak, kadınların istedikleri gibi giyinmelerine izin verilecek bu yeni devlette vatandaşların kendi pasaportlarının olması planlanıyor. Ancak bu yeni devletin başkanlığını üstlenecek 'Baba Mondi' olarak tanınan Bektaşi dervişi Edmond Brahimaj'ın açıklamalarındaki FETÖ izi, İsrail ve Soros'la olan temasları dikkat çekiyor. Arnavutluk Bektaşilerinin bağlantıları, "Küreselciler Arnavutluk'ta 'bir şey' denemek istiyor" yorumlarını beraberinde getirdi.


#RTÜK
#Ebubekir Şahin
#dizi

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