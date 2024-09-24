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Muhafazakâr- seküler çatışması neden bu kadar çok izleniyor? Dindarlar ve muhafazakar entelektüellerin ayrışması

Muhafazakâr- seküler çatışması neden bu kadar çok izleniyor? Dindarlar ve muhafazakar entelektüellerin ayrışması

Esmanur Tuna Sarraç
14:4524/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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Geçen sezon muhafazakâr-seküler çatışmalı yapımlar hem çok eleştirildi hem de çok izlendi.
Geçen sezon muhafazakâr-seküler çatışmalı yapımlar hem çok eleştirildi hem de çok izlendi.

Geçtiğimiz sezon muhafazakâr-seküler çatışmalı yapımlar seyirciyi ekrana kilitledi. İslami kimliğin geniş bir temsilini izlediğimiz diziler, dindarları temsil etmediği eleştirisiyle ilk etapta eleştiri yağmuruna tutuldu.

Türk televizyonlarında ilk defa muhafazakâr dindar kesimlerden kısmen veya tamamen alınan hayat hikâyelerini dizi film olarak ekrana taşındı. Daha önceleri de dindar karakterler ekranda yer alıyordu, fakat bunlar derinliği olmayan örnekler olarak değerlendirilebilir. Kızılcık Şerbeti, Kızıl Goncalar ve Ömer dizilerindeyse ilk defa söz konusu kesimin iç yüzüne mümkün olduğu kadar büyük bir yoğunlukla eğildi.

Kızıl Goncalar şimdiye kadar el atılmayan tarikat mevzusunu, küçük kız çocuklarının evlendirilmesi üzerinden ekrana taşıdı.

Kızılcık Şerbeti, Müslüman kimliğini ve İslam dinini gerici, eğitimsiz, boyun eğen ve modern olmayan niteliklerle yansıtırken Kızıl Goncalar şimdiye kadar el atılmayan tarikat mevzusunu, küçük kız çocuklarının evlendirilmesi üzerinden ekrana taşıdı.

Şimdiye kadar yok sayılan toplumun büyük bir kesimini yansıtan karakterler ekranlarda yer almaya başladı.

Yeni Şafak yazarı Sevda Dursun, Türkiye’nin önde gelen hikayecilerinden Mustafa Kutlu ile Nihayet dergide yaptığı söyleşide son dönem dizi trendlerinden 'muhafazakâr aile hikayeleri' hakkında konuştu.


Geçmişe göre daha sağlıklı bir yaklaşım

Yazar Mustafa Kutlu, dizi ve film dünyasında eskiden beri muhafazakâr kesime bakışın daima
ideolojik
olduğunu ifade ederek, yeni dizilerde bu izlerin geçmişe nazaran
daha sağlıklı bir bakış açısıyla
ele alındığını aktardı.
Muhafazakar-seküler çatışmasını anlatan diziler ekrana geldiği zaman toplumun muhafazakâr kesiminde bir infial uyandı ve RTÜK'ten ceza aldı.

Kızılcık Şerbeti dizisiyle Türk televizyonlarında ilk kez dindar kesimin hayatına geniş manada odaklanıldı. Muhafazakâr aile dizilerinin ilgiyle takip edilmesinin nedeni, modern kesimdeki aileler ve maceralarının artık ilgi çekmemesi.


Turgut yeni bir kaynak keşfetti: Tartışmalı işler

Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Faruk Turgut, Sevda Dursun’a verdiği söyleşide,
'tartışmalı' işler
yapmak istediğini söyledi.
Türkiye sosyolojisine ayna tutmak
istediğini söyleyen Turgut, tartışmalı yapımlarla geçen sezon gündemden düşmedi.
Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar,
İslam dininin kuralları ve hassasiyetleriyle örtüşmediği için
sert bir şekilde eleştirildi. Bu diziler eksiklerine rağmen Türk dizi tarihinde oldukça cesur işler.

Ekran ve gerçek hayatta aynı anda post kavgası

Kızıl Goncalar dizisinin Kızılcık Şerbeti'nden bir adım önde olduğunu düşünen Mustafa Kutlu, dizide yaşanan olayların gerçek hayattaki yansımalarına değindi:

Kızıl Goncalar'ın post kavgasının ekranda cereyan ettiği günlerde, Türkiye'deki tarikatların arasında da böyle tartışmaların olduğuna şahit olduk. Demek ki sosyolojisi oturmuş, yapılması gereken bir meseleymiş bu.

Dizide tekke adabına uymayacak ve tasavvuf müritlerinin ahlakına sığmayacak sahneler olduğunu söyleyen Kutlu, seyircinin buna tepkisiz kalmayıp reaksiyon gösterdiğini ifade etti.


Entrikanın nedeni 'yurt dışı satışları'

İkinci sezonda dizilerin
bol entrikalı
yeni bir formata dönüşmesinin çok eleştirilmesine değinen Faruk Turgut, özellikle Kızılcık Şerbeti dizisinde
yurt dışı satışlarının dengelenebilmesi
adına konsept değişikliğine gidildiğini aktardı.

Muhafazakâr entelektüel kitlenin ilgisi büyük

Muhafazakâr entelektüel kitlenin büyük ilgiyle takip etmesinden oldukça memnuniyet duyduğunu söyleyen yapımcı Turgut, bölümler yayınlandıkça verilen reaksiyonların nasıl değiştiğine değindi:

Biz bir drama kuruyoruz. İlk bölümlerde iyiler ve kötüleri belirli bir sertlikle vermek zorundayız. ikinci bölüme öyle bir sahne koydum ki, seyreden herkes ilk bölüme verilen tepkinin çok anlamsız olduğuna ikna oldu. O sahnede 28 Şubatçı bir profesöre 15 yaşındaki bir kız, kurduğu denklem üzerinden hayat dersi verdi.

Dünyada
Amerikan dizilerinden sonra en çok satılan diziler Türk dizileriyken
toplumun her kesiminin bu kanalla yansıtılması gerekiyor. Muhafazakâr içerikli diziler yurt dışında da büyük yankı uyandırmış durumda. Türkiye’nin önde gelen hikayecilerinden Mustafa Kutlu;
toplumun çeşitli katmanlarının yaşantısı, sosyolojisi, iktisadi, ahlaki ve toplumsal meselelerini
gündeme getiren dizilere her zaman ihtiyaç olduğunu dile getiriyor.


FOX TV'den skandal 'Kızıl Goncalar' dizisi: İslam dinini hedef alan sahneye tepki yağdı

FOX TV İslam düşmanlığını geçtiğimiz günlerde yayınladığı 'Kızıl Gonca' dizisiyle bir kez daha gözler önüne serdi. Tarikatları ve Ahileri hedef alan dizideki İslam karşıtı "Görev yaptığım yerdeki tarikat vardı ya Ahiler, onlardan biriyle yolum kesişti. Bunlar yıllarca insanların inançlarını kullandılar. Korku salarak ümit dağıtarak. Dikkat et, çok mülayim görünürler ama her şey beklenir" şeklindeki ifadeler büyük tepki çekmiş, yapım şirketi özür dileyerek tanıtımı güncellemişti. Sosyal medya kullanıcıları daha önce 'RTÜK FOX TV din düşmanlığı yapıyor' diyerek defalarca şikayette bulunduğu kanal için RTÜK'ü yeniden göreve çağırdı.

RTÜK İslam'ı hedef alan 'Kızıl Goncalar' için harekete geçti: Şikayetler titizlikle inceleniyor

FOX TV ekranlarında yayınlanan 'Kızıl Goncalar' dizisi dindar ailelerin bağnazlık ve cahillik ile tasvir edildiği sahneler nedeniyle büyük tepki toplamıştı. Tarikatları hedef alan dizinin senaristinin de Fetullahçı Terör Örgütü’nün propagandasının yapıldığı 'Selam' filmini yazan Necati Şahin olduğu ortaya çıkmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, daha önce 'FOX TV din düşmanlığı yapıyor' diyerek defalarca şikayette bulunduğu kanal için RTÜK'ü yeniden göreve çağırdı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çağrıya kulan verdi. Şahin, "Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmekte" diyerek dizi için harekete geçildiğini duyurdu.


#muhafazakar diziler
#Dindar
#kızıl goncalar
#Kızılcık Şerbeti
#Mustafa Kutlu

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