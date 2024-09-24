Biz bir drama kuruyoruz. İlk bölümlerde iyiler ve kötüleri belirli bir sertlikle vermek zorundayız. ikinci bölüme öyle bir sahne koydum ki, seyreden herkes ilk bölüme verilen tepkinin çok anlamsız olduğuna ikna oldu. O sahnede 28 Şubatçı bir profesöre 15 yaşındaki bir kız, kurduğu denklem üzerinden hayat dersi verdi.