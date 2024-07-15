7 başlıkta FETÖ’nün ‘din’ yalanları

4 - GEÇMİŞTEKİ İSLÂM ALİMLERİNİ ZİYARET ETMESİ

- FETÖ kurduğu menfaat çarkını ilim ve irfan ehlinin ziyaret ettiğini, faaliyetlerini İslâm büyüklerinin desteklediğini öne sürdü. “Size bir müşahede arz edeyim. Böyle şeyleri cami kürsüsünden arz etmeyi önceleri düşünmüyordum. Ama size semanın iltifatını, Resûlullah’ın iltifatını ketmedemezdim. Kıtmir hizmetten uzaktır… Ama zorla götürülürse hizmet eder… Size böyle bir zorla götürülüşün neticesini arz edeceğim: Birkaç arkadaşım “Sen de bulun” demişlerdi, alıp bir mektep yeri, bir üniversite yeri, bir arsayı görmek için beni bir yere götürmüşlerdi… Çalılık, taşlık bir yerdi. O çalılığın ortasında birkaç insan oturuyordu. Nuranî insanlardı. Yanlarına sokulmaya karar verdiler. Yanlarına gittik, ben istizan istedim. ‘Sizler kim olasınız ki’ dedim. Tabiinin efendisi Hasan Basrî idi. Orda Numan b. Sabit Ebû Hanîfe vardı. Celâleddin-i Rûmî vardı. Çeşitli asrın büyük insanları bir araya toplanmış sizin yapacağınız üniversitenin krokisini, manaaleminde çerçevesini ortaya koyuyorlardı.