7 başlıkta FETÖ’nün ‘din’ yalanları

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen İslam’a aykırı sözlerine yaşamı boyunca yer verdi. FETÖ lideri, tutarsız, usulsüz ve ilkesiz konuşmalarında İslâmî açıdan kabul edilmesi mümkün olmayan birçok hususu dile getirdi. İslâm’ın inanç, ibadet ve ahlâk kurallarıyla asla bağdaşmayacak pek çok yanlış bilgi ve sapkın görüş, konuşmaların arasına sinsice yerleştirdi. Diyanet, bir çalışmasında elebaşının ürettiği çarpık din anlayışı ve sapkın iddiaları 7 başlıkta topladı. İşte o söylemlerden bazıları şu şekilde:
1 - ALLAH İLE İLETİŞİM KURDUĞU İDDİAS
I- Neredeyse her gün ve her an Allah’la görüştüğü iddiası, Gülen’in hastalıklı zihin dünyasının en vahim yansımasıdır. FETÖ elebaşı Gülen, kendi örgütlerine ait olan Prizma adlı dergide şu ifadeleri kullanmıştır: “Allah bize olan lütuflarını rüyalar yoluyla lütfediyor veya bazı saf gönüller sayesinde ‘yakazalar’ vasıtasıyla içimize akıtıyor, başta Efendimiz olmak üzere birçok sahabe, evliyâ ve mukarrabinle görüştürüp buluşturuyor.”
2 - HZ. PEYGAMBERLE SÜREKLİ İRTİBAT KURDUĞUNU SÖYLEMESİ
Hz. Peygamber’le (s.a.v) rüyada ve rüya dışında sürekli görüştüğünü, örgüt mensuplarına verdiği emir ve talimatları Hz. Peygamber’den aldığını iddia eden FETÖ elebaşı, bu yolla insanları kandırarak Allah Resûlü’nün otoritesini istismar etti. Öyle ki Gülen bir hutbesinde şu ifadeleri kullandı: “Resûl-i Ekrem’e arz olunduğum zaman ifadelerim ayrı bir hüviyet kazandı. Nefsim namına alnımı uzatıp Ekrem’e öptürdüysem onu nefsim namına ve Kur’an ve imana hizmet yüklenenler namına yaptım.”
3 - MELEKLERLE VE CİNLERLE GÖRÜŞME YALANI
- Gayb âleminin gözle görülmeyen varlıklarıyla iletişim içinde olma iddiası, halkı korku ve saygı yoluyla kontrol altına alma yöntemi olup, örgüt içinde sadece elebaşı tarafından değil, idareci vasfı olan birçokları tarafından da kullanılmakta. “Desem ki size, ben her gün bir tane cinle görüşüyorum yalan söylemiş olmam. İçinizde vardır böyle bin tane. “Melâike-i kiramla görüşen bir sürü insan vardır” desem yalan söylemiş olmam. Bir mümin cemaati içinde olur bu kadar. Resûl-i Ekrem aleyhi’s-salatu ve’s-selamın ruhaniyeti ile çok defa benim telakkim oluyor dese insan, yalan söylemiş olmaz.”
4 - GEÇMİŞTEKİ İSLÂM ALİMLERİNİ ZİYARET ETMESİ
- FETÖ kurduğu menfaat çarkını ilim ve irfan ehlinin ziyaret ettiğini, faaliyetlerini İslâm büyüklerinin desteklediğini öne sürdü. “Size bir müşahede arz edeyim. Böyle şeyleri cami kürsüsünden arz etmeyi önceleri düşünmüyordum. Ama size semanın iltifatını, Resûlullah’ın iltifatını ketmedemezdim. Kıtmir hizmetten uzaktır… Ama zorla götürülürse hizmet eder… Size böyle bir zorla götürülüşün neticesini arz edeceğim: Birkaç arkadaşım “Sen de bulun” demişlerdi, alıp bir mektep yeri, bir üniversite yeri, bir arsayı görmek için beni bir yere götürmüşlerdi… Çalılık, taşlık bir yerdi. O çalılığın ortasında birkaç insan oturuyordu. Nuranî insanlardı. Yanlarına sokulmaya karar verdiler. Yanlarına gittik, ben istizan istedim. ‘Sizler kim olasınız ki’ dedim. Tabiinin efendisi Hasan Basrî idi. Orda Numan b. Sabit Ebû Hanîfe vardı. Celâleddin-i Rûmî vardı. Çeşitli asrın büyük insanları bir araya toplanmış sizin yapacağınız üniversitenin krokisini, manaaleminde çerçevesini ortaya koyuyorlardı.
5 - GAYBDAN HABER VERME İDDİASI
- Örgüt elebaşı, harflerin esrarı gibi iddialar ileri sürerek ve ayetlerdeki bazı ifadelerden çeşitli tarihler çıkartarak geleceğe dönük kehanetlerde bulunmakta. Gayba dair bilgi sahibi olduğunu yani akıl ve duyularla bilinemeyen âlemlere ve geleceğe dair bilgiler verdiğini iddia etmesi apaçık bir sapkınlıktır. Zira Kur’an’a göre, gaybı sadece Yüce Allah bilir. Allah tarafından kendilerine bilgi verilen peygamberler dışında, hiçbir insan gaybdan haber veremez.
6 - RÜYALARDAN OLUŞAN SAHTE HABERLER
- İhanet örgütünün lideri, İslâm’ın sağlam bilgi kaynaklarına değil, aksine ispatı imkânsız rüyalara, gizemli hikâyelere, sahte gözyaşlarına ve telkinlere dayanan bir dil kullanmakta. Masum insanları aldatıp efsunlamış, hastalıklı bir zihniyet oluşturmuş, emir ve talimatlarını sözde rüyasında görüştüğü Peygamberimize dayandırıyor. Ayrıca sayısız örneği olan kurgulanmış rüya seansları, bağlılarını etkilemenin ve sanal manevî hazlar yaşatmanın yolu olarak örgütün gizli toplantılarında kullanılmıştır. Kişinin görmediği rüyayı görmüş gibi anlatması ise Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından “yalanların en büyüğü” olarak nitelendirilmiştir.
7 - DİNLERARASI DİYALOG PROJESİ
Batı kamuoyunun ilgi ve desteğini sağlamak üzere FETÖ tarafından üretilen en şaibeli girişim, “dinlerarası diyalog” ve “ılımlı İslâm” söylemidir. Bu söylem, Müslümanların aleyhine oluşturulan uluslararası karanlık bir projenin parçasıdır. İstismar şebekesi, İslâm’ın bazı temel ilkelerinden ödün vererek diğer dinlerin müntesiplerine şirin görünmek ve maddi çıkar elde etmek için yıllarca yatırım yapmıştır. O kadar ki, Müslüman olmak için kelime-i şehadetin ilk kısmı olan “Lâ ilâhe illallah” demenin yeterli olduğu ve Hz. Muhammed’e iman etmeyenlerin de cennete girebileceği ileri sürülmüştür. Diyalog sürecinde bilinçli bir şekilde kelime-i şehadetin bölündüğü, sadece ilk kısmı öne çıkarılarak, “Muhammedün Resûlullah” kısmının atlandığı görülmektedir.