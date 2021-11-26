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İSTANBUL

Dinler arası diyalog yeni adla geldi

FETÖ’nün dinler arası diyalog projesine benzer bir proje Ortadoğu’da “İbrahimi dinler” adıyla yürütülüyor. BAE ve Bahreyn’in İsrail ile ‘normalleşme’sinden sonra gündeme gelen projede İslamiyet, Yahudilik ve Hristiyanlık karması bir din öngörülüyor. Mısır’da hem El Ezher’in baş imamı Ahmed El Tayyib hem Hıristiyan temsilciler çalışmalara tepki gösterdi.

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Hatice Saka Yeni Şafak
​Dinler arası diyalog yeni adla geldi
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FETÖ’nün Türkiye’de uygulamaya çalıştığı dinler arası diyalog Ortadoğu’da gündemde. Bu kez projenin başında Amerika ve İsrail var. Projenin belirtilen amacı dinler arası farklılıkları ortadan kaldırmak ve çatışmaları sona erdirmek. Birçok ülkede kurulan ‘manevi diplomasi merkezi’ adıyla kurulan yerlere 3 büyük dinin üst düzey din adamlarını davet ediliyor. Ortadoğu’da kalıcı barışın sağlanması için ‘İbrahimi dinin yayılması gerektiği’ mesajını veriyorlar. İsrail ile normalleşmenin çerçevesini genişletmek ve bir üst aşamaya geçmek adına yeni dinin ortaya atıldığı iddia ediliyor.

Şeyh Ahmed El Tayyib
Şeyh Ahmed El Tayyib

ROCKEFELLER FONLADI

Bu projenin son halinin geçen yıl Harvard Üniversitesi’nde hazırlandığı ve Amerikan İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) kısa sürede devreye sokulduğu öne sürülüyor. Rockefeller ailesinin bu yeni din projesine para desteği sağladığı iddia ediliyor. Bu çerçevede son günlerde Arap dünyasında artan İbrahimi din tartışmalarına son noktayı koymak adına Mısır’daki El-Ezher Camii’nin Baş İmamı Şeyh Ahmed El Tayyib bir açıklama yaptı ve yeni İbrahimî dine daveti reddettiğini duyurdu.

EL EZHER REDDETTİ

El Tayyib, “Anlaşmazlıkları ve çatışmaları ortadan kaldırılması çağrısı gibi görünse de aslında bu inanç özgürlüğüne el koyma çağrısıdır. Rengi, tadı ve kokusu olmayan yeni bir dinin ta kendisidir.”

KIPTİLER DE KARŞI

Mısır’daki Hıristiyanlar da tepkisini ortaya koydu. Mısırlı Kıpti Peder Benjamin Al-Muharraki, İbrahimi dine çağrıyı reddettiğini, çünkü bu çağrının dinin sömürüsü altında siyasallaştırılmış bir çağrı olduğunu açıkladı. El Tayyib’in açıklamasının ardından sosyal medyada İbrahimi dini savunucuları harekete geçti. El Ezher’in araştırmacılardan olan Abdullah Rüşdi, İbrahimi fikrin emeklemeden öldürülmesine karşı olduğunu yazdı. İbrahimi terimi ilk kez geçen yıl Eylül ayında BAE ve Bahreyn’in İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamasıyla başlamıştı.

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