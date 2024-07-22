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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Gülbin Tosun'a RTÜK Başkanı Şahin'den sert tepki: Haddi değil!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “Halkın çoğunluk oyuyla seçilen iktidara karşı ayaklanma tehditleri veya vatandaşlarımızı galeyana getirebilecek bilinçsiz yaklaşımlardan kaçınmak elzemdir. Haber sunucusu olan birinin devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir” dedi.

20:08 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:32 - 22/07/2024 Pazartesi
DHA
NOW TV sunucusu Gülbin Tosun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti.
NOW TV sunucusu Gülbin Tosun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, haber sunucusu Gülbin Tosun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek sosyal medya hesabından yaptığı
“Öldürtmeyeceğiz! Biliyorsunuz değil mi? Dünya tarihinde görülmemiş ayaklanmaya sebep olmayın"
açıklamasına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Şahin,
“Evrensel basın değerleri nazara alındığında halkın geneline yayın yapan medya mensupları, özel yaşamlarında da tavır ve davranışlarıyla örnek olmak durumundadır. Görev alanları dışında olsa bile sosyal medya mecralarında halkı olumsuz etkileyebilecek, vatandaşlar arasında gerginlik oluşturabilecek yaklaşımlar kamuoyu adına görev yapan basın mensuplarına yakışmaz. Halkın çoğunluk oyuyla seçilen iktidara karşı ayaklanma tehditleri veya vatandaşlarımızı galeyana getirebilecek bilinçsiz yaklaşımlardan kaçınmak elzemdir. Haber sunucusu olan birinin devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir”
ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıklama yaptı.


#Gülbin Tosun
#RTÜK
#Ebubekir Şahin
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