RTÜK Başkanı Şahin 'çok şikayet var önlem alacağız' diyerek duyurdu

"YouTube ile ilgili çalışma da yürütüyoruz. Ama kapatmak için değil, düzene sokmak için uğraşıyoruz. YouTube'da hiçbir içeriğe bugüne kadar müdahale etmedik. Kişisel yayınlar hariç tüm yayınlar RTÜK denetimindedir. Yeni dijital mecralar da Türk kanunlarına uymak zorunda. Lisans almak zorundalar. YouTube üzerinden haber yapanlar, program yapanlar RTÜK'ten lisans almak zorunda kalacaklar. Cüzi bir rakamla bu verilecek. Lisans süresi 10 yıllık. Her yıl düzenli ödeme yapılıyor. Youtube ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Teklifimizi değerlendirecekler, haber bekliyoruz. Bu yasa çıkmadan da lisans alınabilir."

"Instagram, Roblox vs kapatılması BTK denetiminde. Bizim alanımız değil. Ama şahsi görüşüme göre ben olsam ben de aynı kararı verirdim. 6 yıldır RTÜK başkanıyım ama 1 tane lisans iptali kararı aldık.Ben bir sürü tehdit hakaret alıyorum. Günde binlerce defa tehdit edildim ailem tehdit edildi, bunlara dava açtım, gencecik çocuklar, çoğundan vazgeçtim. Instagramla ilgili bile bana hakaret ettiler 'sen kapattın' diye. Bir taraftan bunları kolayca yayınlayan platformlar, kendisine gelince hassas oluyorlar. Hala burada bir temsilcilik açmadılar. Kanunların istediği şartlarda değil, merkezleri var sadece. Oyun ise, çocukları her türlü tehlikeye sokacak duruma gelmişti. Instagram için başka uygulama indirilmesini de doğru bulmuyorum. Çünkü her şeye açık hale geliyorsunuz. Son derece tehlikeli."