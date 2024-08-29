Reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakteriyle tanınan Necati Şaşmaz, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Ancak Şaşmaz, son haliyle yeniden gündeme geldi ve sosyal medyada dikkat çekti. Bir dönemin en popüler oyuncularından biri olan Şaşmaz, hayranlarının merak konusu oldu.

1 / 6 Necati Şaşmaz, "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazandı.

2 / 6 Dizi, Türkiye'de fenomen haline gelirken, Şaşmaz da bu rolle tanındı ve sevildi.



3 / 6 Kurtlar Vadisi oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.



4 / 6 Uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat yaşayan reyting rekortmeni Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ın Necati Şaşmaz son hali ile gündem oldu.



5 / 6 Bir döneme damgasını vuran 'Kurtlar Vadisi' dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz dizinin bitmesinden sonra gözlerden uzak kalmaya karar vermişti.

