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Hayat

'Gönül Dağı' dizisinin beşinci sezonu başlıyor: Tarih belli oldu

13:41 - 22/08/2024 Perşembe
AA

TRT'nin sevilen yapımlarından "Gönül Dağı" dizisi, beşinci sezonuyla TRT 1 ekranında izleyiciyle buluşacak.

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TRT'den yapılan açıklamaya göre, gençleri girişimcilik konusunda motive etmeyi ve onlara rehberlik etmeyi hedefleyen yapım, 143. bölümüyle eylülde yeniden ekranda olacak.

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Çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde süren dizi, cumartesi akşamları yayınlanacak.

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Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolleri paylaştığı yapımda Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Erdal Cindoruk, Ege Aydan, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Burak Can, Nuri Gökaşan, Zümre Meğreli, Hüseyin Sevimli, Öge Sözbaş, Müjde Zeynep Akdeniz, Şive Şenözen, Ulviye Karaca, Sait Seçkin, Hande Nur Tekin, Sercan İnceer, Burak Haktanır, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Kaptan Gürman, Öznur Yağcı, Mesude Türkmen, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Ömer Batu Dağlı, Bade Irazlı, İmren Şengel ve Kübra Balcan da rol alıyor.

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#Gönül Dağı
#TRT
#Berk Atan
#Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu
26 dakika önce
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