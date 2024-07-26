RTÜK Başkanı Şahin müzik yayıncılarını uyardı: Ahlak ve edep sınırlarını aştı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de müzik klibi yayıncısı televizyonların "ahlak ve edep sınırlarını aştığının" izleme uzmanları raporlarına yansıdığını bildirdi.
Müzik kanallarının yayınladıkları video kliplerinde "aşırı cinsel içerik" kullandıklarının tespit edildiğini, anılan yayıncılarda çıplaklık içeren görüntülerin "çokça" yer aldığını belirten Şahin, müzik yayıncısı radyo kanallarının ise argo ve küfürlü sözler içeren şarkıları sıklıkla çaldıklarının belirlendiğini kaydetti.
"Uyumlu hale getirmeleri şarttır"
Şahin, şunları kaydetti: