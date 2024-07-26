RTÜK Başkanı Şahin müzik yayıncılarını uyardı: Ahlak ve edep sınırlarını aştı

"İlgili yayıncıların geleneklerimize aykırı, inanç, toplumsal ve kültürel değerlerimize ters olan bahse konu içerikleri kendi mekanizmaları içerisinde ivedilikle ele almaları ve 6112 sayılı Kanunumuzda yer alan yayıncılık ilkelerine uyumlu hale getirmeleri şarttır.