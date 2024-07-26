|
Hayat

RTÜK Başkanı Şahin müzik yayıncılarını uyardı: Ahlak ve edep sınırlarını aştı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, müzik kliplerindeki aşırı cinsel içerikleri ve şarkılarda yer alan argo ifadeler nedeniyle, müzik ve klip yayınlarının, yayıncılık ilkeleri ile uyumlu hale getirmeleri konusunda uyardı.

14:13 - 26/07/2024 Cuma
Güncelleme: 14:23 - 26/07/2024 Cuma
AA
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de müzik klibi yayıncısı televizyonların "ahlak ve edep sınırlarını aştığının" izleme uzmanları raporlarına yansıdığını bildirdi.


Müzik kanallarının yayınladıkları video kliplerinde "aşırı cinsel içerik" kullandıklarının tespit edildiğini, anılan yayıncılarda çıplaklık içeren görüntülerin "çokça" yer aldığını belirten Şahin, müzik yayıncısı radyo kanallarının ise argo ve küfürlü sözler içeren şarkıları sıklıkla çaldıklarının belirlendiğini kaydetti.


"Uyumlu hale getirmeleri şarttır"

Şahin, şunları kaydetti:

"İlgili yayıncıların geleneklerimize aykırı, inanç, toplumsal ve kültürel değerlerimize ters olan bahse konu içerikleri kendi mekanizmaları içerisinde ivedilikle ele almaları ve 6112 sayılı Kanunumuzda yer alan yayıncılık ilkelerine uyumlu hale getirmeleri şarttır.

Aksi halde Üst Kurulumuzun yasa çerçevesinde yetkisi malumdur. Yaptığımız bu ikazın hassasiyetle dikkate alınması, akabinde de milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan müzik kliplerinin titizlikle gözden geçirilmesi son derece önemlidir"




#RTÜK
#Ebubekir Şahin
#müzik
#televizyon
#sosyal medya
38 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bağ-Kur - SSK erken emeklilik şartları listelendi: Kadın -Erkek için gerekli prim gün sayısı...