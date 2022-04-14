Adalette usta-çırak sistemi: Hakim ve savcı yardımcılığının ayrıntıları belli oldu

Adalet Bakanlığı’nın hakim ve savcı yardımcılığına ilişkin teknik çalışmasında sona gelindi. Kanun teklifinin yasalaşmasıyla hakim ve savcı adaylığı kaldırılacak. Süresi 2 yıl olan adaylık süreci yerine 3 yıl süreli hakim ve savcı yardımcılığı getirilecek. Yardımcılığa girişte mezunlar için adaylıktaki gibi 35 yaş sınırı korunacak. Avukatlıktan hakim ve savcılığa alınacaklar için yaş üst sınırı 45’ten 40’a düşürülecek.

ÜÇ KISIMLI EĞİTİM

Hakim-savcı yardımcılığı süreci, temel eğitim, görev ve son eğitim olmak üzere üç kısma ayrılacak. Temel ve son eğitim, Türkiye Adalet Akademisi’nde yapılacak. Son eğitimin sonunda yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Başarılı olanlar Bakanlık tarafından mesleğe kabul işlemleri yapılmak üzere Hakimler ve Savcılar Kurulu’na teklif edilecek. Kurul tarafından mesleğe kabul edilenler ad çekmek suretiyle görev yerlerine atanacak.

İYİ YETİŞMELERİ İÇİN

Hakim ve savcı yardımcıları, görev dönemini atandıkları yargı mercilerinde, eğitici hakim ve savcıların nezaretinde fiilen görev yaparak tamamlayacak. Bu kişiler görev döneminde, sadece eğitici hakim ve savcıların bulunduğu adliyelere atanacak. Her eğitici hakim ve savcıya en fazla 2 yardımcı verilecek, böylece hakim ve savcı yardımcılarının usta-çırak ilişkisiyle iyi yetişmeleri sağlanacak.

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Görev döneminde hakim yardımcıları, asliye derecesinde bir hukuk ve ceza ma hkemesinde ayrı ayrı en az 6 ay, savcı yardımcıları ise cumhuriyet savcısının yanında en az 10 ay, idari yargı hakim yardımcıları idare ve vergi mahkemesinde ayrı ayrı en az 6 ay görev yapacak. Hakim ve savcı yardımcıları Yargıtay ve Danıştay ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde bu dönem içinde görev alacak.

1 Ocak’ta başlıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakim ve savcı yardımcılığını hayata geçirme konusunda kararlı olduklarını vurgulamıştı. Bozdağ, yasa teklifinin mayıs ayında Meclis’e sunulabileceğini, yeni uygulamanın da 1 Ocak 2023’ten itibaren yürürlüğe girmesinin planlandığını belirtmişti.

GÜNDEM Hakim ve savcıya yardımcı geliyor