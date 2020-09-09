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Gündem 4 bin lira maaşla çalışan memurun 35 taşınmazı, 2 milyon 380 bin hesap hareketi çıktı
ADANA

Adana haberleri: 4 bin lira maaşla çalışan memurun 35 taşınmazı, 2 milyon 380 bin hesap hareketi çıktı

4 bin lira maaşla çalışan memurun 35 taşınmazı, 2 milyon 380 bin hesap hareketi çıktı

Adana’da üç yılda zimmetine 3 milyon 181 bin 657 lira para geçirdiği öne sürülen biri kadın 5 zanlı tutuklandı. 4 bin lira maaş alan mutemedin aralarında tarla, tuvalet gibi 35 taşınmazı olduğu, 3 yıllık hesap hareketinin ise 2 milyon 380 bin lira olduğu öne sürüldü.

Haber Merkezi İHA
Adana'da zimmetine para geçirdiği belirlenen beş kişi tutuklandı.
Adana'da zimmetine para geçirdiği belirlenen beş kişi tutuklandı.

Aylık ortalama 4 bin lira maaş alarak Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğünde mutemet olarak çalışan Adnan K. ile müdürlükte farklı görevlerde yer olan Mesut Ö. Serdar T. Mustafa G. ve 6 aylık geçici işçi olarak çalışan Gülperi A.’nın iddiaya göre lüks yaşamları ve son model otomobillere binmesinden şüphelenen bir kişi Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği ekiplerine giderek şikayette bulundu.

Maaş ve masraf adı altında

Polis bu şikayet üzerine zanlıları savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan takip sonucunda Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli mutemedin, maaş ve masraf adı altında Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan fazladan para talebinde bulunduğu, gelen paraları da kendisi ve dört mesai arkadaşı ile bir yakınının banka hesaplarına aktardığını saptadı.

  • Yapılan takipler ile şüphelilerin 2017 yılından bu yana 3 milyon 181 bin 657 lirayı kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi.

İHA
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen biri kadın 5 zanlı tutuklandı.

Mutemedin zenginliği dudak uçuklattı

Operasyonun ardından soruşturmayı genişleten polisler, biri kadın 5 şüphelinin mal varlıklarını inceledi. Şüphelilerden Adnan K.’nın 2017’den beri, servis, yemek, giyim ve ek giderler adı altında bakanlıktan ek ödenek talep ettiği, gelen paraları da Mesut Ö. Serdar T. Mustafa G. ve Gülperi A.’ya verdiği öğrenildi.

Şüpheliler Adnan K.’a ait aralarında tuvaletinde olduğu 35 taşınmazının olduğu eşine ve oğluna ait son model otomobil bulunduğu öğrenildi. Ayrıca zanlının 3 yıllık hesap hareketinin 2 milyon 380 bin lira olduğu ortaya çıktı.

Yine Mesut Ö.’nün eşinin üzerine ev ve tarla, 2 otomobil hesap hareketinin 500 bin lira olduğunu öne sürüldü. Gülperi A.’nın adına lüks otomobil hesap hareketinin ise 300 bin lira olduğu ileri sürüldü. Serdar T. ve Mustafa G.’nin de hesaplarında yüklü miktarda nakit para olduğu iddia edildi. Gülperi A.’nın annesinin hesabına para aktardığı belirlendi.

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Mal varlıklarına el konuldu

  • Emniyette sorgulanan şüpheliler suçlamaları kabul etmezken, Adnan K.’dan borç aldıklarını iddia etti. Polis daha sonra şüphelilerin tüm mal varlıklarına el koydurma kararı aldırdı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen biri kadın 5 zanlı tutuklandı.

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