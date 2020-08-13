Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Ülke genelinde beni tanımadın mı? diyerek yaşlıları dolandıran tırnakçı paketlendi
AMASYA

Amasya haberleri: Onlarca kişiyi aynı yalanla dolandıran tırnakçı yakalandı

Ülke genelinde 'beni tanımadın mı?' diyerek yaşlıları dolandıran tırnakçı paketlendi

Ülke genelinde birçok ilde yaşlılara 'beni tanımadın mı? Bir ihtiyacın var mı?" diyerek yanına yaklaşarak el çabukluğu ile paralarını çalan tırnakçı Sezai A., Amasya'daki son işinde suçüstü yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Sezai A. tutuklandı.
Sezai A. tutuklandı.

10 ayrı suç dosyası bulunan yaşlıları “Beni tanımadın mı?” diyerek dolandırdığı iddia edilen tırnakçı Sezai A.(52), son işinde Amasya’da yakalanarak, tutuklandı.

EL ÇABUKLUĞU İLE PARALARI ALARAK DOLANDIRDI

İddiaya göre, ülke genelinde değişik illerde çok sayıda aynı şekilde olaylara karıştığı tespit edilen zanlı, "Beni tanımadın mı, bir ihtiyacın var mı, paran yoksa para vereyim" gibi cümlelerle mağdurların parasını el çabukluğu ile alarak dolandırdı.

Büyü bozma vaadiyle dolandırıcılık: 300 bin lirasını kaptırdı
GÜNDEM
Büyü bozma vaadiyle dolandırıcılık: 300 bin lirasını kaptırdı
  • Şüpheli Sezai A., son dolandırıcılık işinde Amasya’da bir kişiyi 2 bin 500 TL, Suluova ilçesinde bir başka kişiyi 5 bin 600 TL, tırnakçılık yoluyla dolandırdı. Yapılan ihbarları değerlendiren Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüpheli, dolandırdığı mağdurla dolandığı o anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kendisini polis ve yargı mensubu gibi tanıtan dolandırıcı kıskıvrak yakalandı: Polislere delilleri yok etmesi için rüşvet teklif etti
GÜNDEM
Kendisini polis ve yargı mensubu gibi tanıtan dolandırıcı kıskıvrak yakalandı: Polislere delilleri yok etmesi için rüşvet teklif etti

Otomobil lastiğini patlatıp torpidodaki 43 bin lirayı çaldılar
GÜNDEM
Otomobil lastiğini patlatıp torpidodaki 43 bin lirayı çaldılar

Tatilciler dikkat: Kurnaz dolandırıcılar internetten hayali villa kiralıyor
KORONAVİRÜS
Tatilciler dikkat: Kurnaz dolandırıcılar internetten hayali villa kiralıyor

Senetli EFT dolandırıcılarının son kurbanı: Denizli'de bir vatandaş 59 bin liralık aracını kaptırdı
GÜNDEM
Senetli EFT dolandırıcılarının son kurbanı: Denizli'de bir vatandaş 59 bin liralık aracını kaptırdı
Abone Ol Google News
Hırsızı trafik polisi yakaladı

Hırsızı trafik polisi yakaladı

​İçi para dolu çantayı çalmaya çalıp kaçamaya kalktı ama...
Ne varsa yerli tohumda var

Ne varsa yerli tohumda var

​Asırlık ata tohumuyla yetişen patlıcanın tadı kuzu etine benziyor.
Bir saatlik yol 6 dakikaya inecek

Ulaştırma Bakanı açıkladı: Yüzde 62.5'i tamamlandı.
Kılıçdaroğlu'na tanklar niye yol verdi?

Kılıçdaroğlu'na tanklar niye yol verdi?

​Erdoğan açık çağrı yaptı: Çık açıkla, gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu vardır.

465 yıllık <br>ocağı kaldırdı

465 yıllık
ocağı kaldırdı

II. Mahmud, neden 'Gavur Padişah' olarak anıldı?

​25 bin dolardan satışa çıkarılacağı iddia edilmişti.

'Jet ski üzerinden dünya sorunlarını çözmeye çalışıyor'
İstanbullu dikkat

İstanbullu dikkat

​Meteroloji uyardı; Aniden yağmur bastırabilir.

​ABD Başkanı Trump'tan ilginç seçim açıklaması.

Oxford Üniversitesi'nden koronavirüs aşısıyla ilgili önemli haber.

​Maça çıkamadan Devler Ligi'nden elendiler.
İstanbul’un göbeğinde kepçe dehşeti: Manevra yaparken çarptı kalçası kırıldı
Gündem

İstanbul’un göbeğinde kepçe dehşeti: Manevra yaparken çarptı kalçası kırıldı

Şişli'de yol çalışması sırasında yükünü kamyona boşalttıktan sonra manevra yapan kepçe operatörü 57 yaşındaki Asiye Sarı'ya çarparak yere fırlattı. Kepçenin uç kısmın çarpması sonu yere yığılan kadının yapılan kontrollerinde sadece kalçasının kırıldığı belirlendi.
Araba alırken nelere dikkat edilmeli?
Ekonomi

Araba alırken nelere dikkat edilmeli?

Koronavirüs nedeniyle tavan fiyatını çoktan aşan araba fiyatları, araba almak isteyenler ve arabasını değiştirmek için can sıkıcı oldu. Pandemiden önceki fiyatlar ile güncel fiyatları arasında ciddi fiyat farkları bulunuyor. Ellerindek tüm parayı hatta kredi çekerek borçlanacakların tek derdi iyi bir araba almak. Sıfır araba alırken akla gelen onlarca soru var. Kafası karışan insanlar birikimlerini pişman olacakları araçlara yatırabiliyorlar. Peki araba alırken nelere dikkat edilmeli?

Kadın cinayeti bu kez önlendi: Eski eşini öldürmek için firar etti, kıskıvrak yakalandı
Gündem

Kadın cinayeti bu kez önlendi: Eski eşini öldürmek için firar etti, kıskıvrak yakalandı

Ankara'da cezaevinden firar edip eski eşini öldürmek için Yozgat'ın Sorgun ilçesine giden 41 yaşındaki Ecevit Kıymaz, Ankara ve Yozgat polisini alarma geçirdi. Anne kızıyla birlikte hemen başka bir şehre götürülerek koruma altına alınırken, polis Sorgun Otogarı'nda güvenlik kameralarınca görüntülenen firariyi kıskıvrak yakaladı. Kıymaz'ın kızını arayarak 'Anneni öldüreceğim' dediği ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.