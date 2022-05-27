Emekli maaşı kadar nafaka ödüyor: Sadece 25 TL'si kaldı

Memur Abtullah Akçin (55), 30 sene önce Fadime Akçin (52) ile evlendi. Ancak çift, 2011 yılında boşanmaya karar verdi. O dönem çift mahkemeye başvurdu ve mahkeme Fadime Akçin hakkında tedbir nafakası verilmesine karar verdi. Çift ise daha sonra boşanmadan vazgeçti. Ancak 2017 yılında çift boşandı.

Çift ayrıldıktan sonra mahkeme, Fadime Akçin ve çiftin iki çocukları için Abtullah Akçin’in toplam 900 lira nafaka ödemesine karar verdi. Abtullah Akçin maaşından nafakaları öderken 2019 senesinde emekli oldu.

İHA

Akçin emekli olduktan sonra eşi ve çocukları için ödediği nafaka emekli maaşından kesilmeye başladı. Ancak nafaka, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) doğrultusunda sürekli arttı. Ayrıca mahkeme, 2011 yılında verilen ve hiç ödenmeyen tedbir nafakasının da geriye dönük faizle birlikte ödemesine karar verdi.

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Abtullah Akçin, 4 bin 672 liralık maaşından emekli maaşından geçen ay 4 bin 626 lira 77 kuruş nafaka ödedi. Ayrıca ilaç aldığı için katılım payı da ödeyen adamın maaşından 25 TL eline para kaldı.

“Bu ay elime hiç para kalmadı”

Abtullah Akçin, nafakasının düzenlenmesi için yardım beklediğini söyleyerek, “İlk zamanlar 300 lira ödüyordum. Şimdi 4 bin lirayı geçti. 2011 ve 2017 yılı arasındaki birikmiş nafakanın icrasını da ödüyorum. Bu ay elime hiç para kalmadı. 2 icra, 4 nafaka ödüyorum” dedi.

“Benim gibi birçok mağdur var”

Özel okulda öğretmenliğe başlayan kızı içinde nafaka ödediğini öne süren Akçin, “Normalde o kızım SGK’lı olduğu anda nafakanın kesilmesi lazım ama yok olmadı. Bizim illa mahkemeye vermemiz lazım. Çok zorlanıyorum. Benim gibi birçok mağdur var. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 16 Adalet Bakanı Bozdağ’ın incelemeye aldığı nafaka düzenlemesinin detayları belli oldu. Bozdağ’ın çalışmaların sonunda taslağı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunması planlanıyor. Hürriyet'in haberine göre taslağın ana hatları şöyle: Düzenleme ile “nafaka ödeme süresine üst sınır konulması” ve “evlilik süresine göre nafaka ödenmesi” sağlanacak. 2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 ila 10 yıl arasındaki evliliklerde 12 yıl, 15 yılın üzerindeki evliliklerde evlilik süresi dikkate alınarak nafaka verilmesi planlanıyor. Süre sınırında takdirin tarafların durumuna göre hâkimde olacağı belirtiliyor. Hâkim, nafakayla ilgili karar verirken, ‘eşlerin iş ve gelir durumunu’ dikkate alacak. AK Partili kurmaylar, “Mevcut kanunda ‘Hakimler süresiz nafaka kararı verir’ diye bir ifade yok. Nafaka hâkim takdirinde fakat, Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ile zamanla süresiz nafakanın uygulanması söz konusu oluyor. Bu nedenle mevcut kanunda yasal sınır koymanın geAK Partili hukukçu kurmaylar, “Kadınlar çalışmadığı için nafakaya ihtiyaç duyuyor. Özellikle 20 yıl sürmüş bir evliliğin ardından kadınların çalışma hayatına tekrar başlaması ya da yeniden evlenmesi hayatın olağan akışı içerisinde zor olabiliyor.rekliliği ortaya çıktı” değerlendirmesi yaptı. Yeni düzenlemenin geçmişe yönelik de uygulanması öngörülüyor. Uygulamada “ara süre formülü” üzerinde duruluyor. Buna göre boşanma ile birlikte kadınların gelir durumu, iş imkânı olmaması ve yeniden evlenmemesi durumunda bağlanan nafaka süresinin bitmesinin ardından 2 ya da 3 yıl gibi bir geçiş süreci planlanıyor. Ara sürenin dolmasının ardından ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın devreye girmesi, kadının nafaka alma ihtiyacının devam etmesi durumunda belirli bir maaş ödenmesi hususu değerlendiriliyor.<br><br> AK Partili hukukçu kurmaylar, “Kadınlar çalışmadığı için nafakaya ihtiyaç duyuyor. Özellikle 20 yıl sürmüş bir evliliğin ardından kadınların çalışma hayatına tekrar başlaması ya da yeniden evlenmesi hayatın olağan akışı içerisinde zor olabiliyor. Bunun için eğer nafaka ihtiyacı verilen sürenin sonunda devam ediyorsa, Anayasa’nın 41. maddesi gereğince ailenin korunması ve güçlendirilmesi devletin sorumluluğunda olduğu için muhtaç haldeki eşe devlet bir gelir bağlayabilecektir” diyor Milyonlarca çifti ilgilendiren karar: Ne kadar evliysen o kadar nafaka Binlerce kişiyi ilgilendiren nafaka düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın göreve gelmesinin ardından nafaka konusu da öncelikli gündem maddeleri arasına alındı. Bozdağ'ın, taslak düzenlemeyi incelemesinin ardından AK Parti kurmaylarıyla bir toplantı yapması bekleniyor. Peki nafaka ödemelerine süre sınırlaması mı getiriliyor? İşte detaylar...

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FOTOĞRAF 8 Kastamonu’nun merkeze bağlı Pehlivan köyünde ikamet eden 32 yaşındaki Mustafa Duman, sosyal medyadan tanıştığı Ayşe ile iki yıllık birlikteliğin ardından 2017 yılının Ekim ayında evlendi. Eşinin yüzünü sadece nikah günü görebilen Mustafa Duman, ailesi ile birlikte İstanbul’a döndükten sonra bir daha haber alamadığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Davanın görüldüğü sırada aylık 700 TL nafaka ödemeye mahkum edilen Duman, yaşadığı haksızlığı duyurmak için dün Kastamonu’dan Ankara’ya yürümeye başladı. Yaklaşık 60 kilometrelik yürüyüşün ardından Çankırı’nın Ilgaz ilçesine ulaşan 32 yaşındaki genç, Kastamonu-Ankara karayolunda yürüyüşünü sürdürüyor. 250 kilometrelik yürüyüşün ardından Ankara’ya ulaşacak Duman, 8 yıldır çocuklarının yüzünü göremeyen Dursun Türkan’ın da eşlik ettiği yürüyüşün sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek sesini duyurmayı hedefliyor. “Eski eşim çocuklarımın yüzünü bana göstermiyor” <br> <br> Eski eşinin çocuklarını görmesine izin vermediğini iddia eden Dursun Türkan, “Zonguldaklıyım fakat Gebze’de ikamet ediyorum. 8 yıldır çocuğuma nafaka ödemekteyim ve 10 yıldır da çocuğumu göremiyorum. Her görmeye gittiğimizde eski eşim başka illere gidiyor, çocuğumu benden kaçırıyor. Ben, Sayın Cumhurbaşkanıma buradan seslenmek istiyorum, bu yasanın düzelmesini istiyoruz. Tek mağduriyetimiz budur” dedi. “Nafakamı 4 yıldır ödeyemedim, 11 bin lira borcum birikti” <br> <br> Çocukları için her ay 500 TL nafaka ödediğini söyleyen Türkan, “Bundan 4 yıl önce çalıştığım işten çıkartıldım. Bundan dolayı da ödeyemedim. İşsiz kaldım. 4 yıldır da nafaka ödeyemiyorum. Şu anda 11 bin TL nafaka borcum bulunuyor. Bu yüzden her icraya verdiklerinde işimden oluyorum. İşten atılıyorum. Buradan nafaka mağduru olarak Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Bu yasanın düzelmesini istiyoruz. Çocuklarım şu anda büyük kızım 11 yaşında, diğer kızım 6 yaşında. Çocuklarıma her nafaka ödediğimde herhangi bir ihtiyaçları karşılanmıyor. Her ödediğim nafakayı eski eşim kendisine harcamaktadır... Ben, asgari ücret ile geçinen bir insanım. Şu anda kendim başkasıyla evliyim. Sonuçta bende bir insana bakmaktayım. Ne yazık ki çocuklarımı 10 yıldır da göremiyorum. Ben, bir nafaka mağduru olarak Mustafa kardeşimi gördüm televizyonlarda. Bende, Mustafa kardeşim ile irtibata geçerek kendi mağduriyetimden bahsettim ve kendisine katılmak istediğimi söyledim. Sağ olsun beni kabul etti, teşekkür ediyorum kendisine. Biz, Kastamonu’dan Ankara’ya kadar yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın sesimizi duymasını istiyoruz” diye konuştu. “Mağduriyetim devam ettiği için şimdi de Ankara’ya kadar yürüyeceğim” <br> <br> Kastamonu’da merkez Pehlivan köyünde ikamet eden Mustafa Duman ise, “Ben, daha önce 580 kilometre boyunca Kastamonu’dan İstanbul’a kadar yürümüştüm. 8 İl’de 9 gün konaklayarak Sayın Cumhurbaşkanımızın huzuruna çıkmayı arzu etmiştim ama görüşemedim. 23 Nisan Çocuk Bayramında Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı törene katıldım. Daha sonra Taksim Cami açılışına katıldım. En sonunda da Kule açılışı vardı, bu açılışa da katıldım ama görüşemedim. Orada yağan yağmur nedeniyle ıslandım, biraz da hasta oldum. Allah’ı şükürler olsun kalbim attığı sürece davamı devam ettireceğim. Şu anda da 250 kilometrelik Kastamonu’dan Ankara’ya yürüyüş gerçekleştiriyorum. Ben, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyorum. İnşallah Allah’ı izniyle sesim duyulur. Şu anda bir haksızlık yaşıyorum. Bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız, kabul etmeleri durumunda görüşmek istiyorum. 1 gün evli kaldığım resmi nikahlı eşime her ay 700 TL nafaka ödüyorum. 4 yıldır nafakayı ödüyorum. Hatta İstanbul’a yürüdüğüm için 1 aydır yollardaydım. Karşı tarafın avukatı beni hiç aramadı. Dün yeniden beni aramaya başladı. Kendi lehine benden para istiyor. Seni, televizyonlarda kurtaramaz diye beni hem tahrik ediyor hem de tehdit ediyor. Kapıma icra göndereceğini söyledi. Halen bu olayla uğraşıyorum. 1 aydır beni aramamıştı, basında bir süre bu konu işlenince beni arayamamışlardı. Yeniden aramaya başladılar. Ben, İstanbul’dan Kastamonu’ya döndüğümde tekrar beni arayıp rahatsız ediyorlar. Benim, mağduriyetim halen devam ediyor. Bu yüzden Kastamonu’dan Ankara’ya kadar mağduriyetimi anlatmak için yürüyeceğim” şeklinde konuştu. \"Benim gibi mağdur olan bir sürü insan var\" <br> <br> Önceki yürüyüşünde kendisini haberlerde izleyen başka bir nafaka mağduru arkadaşının bu yürüyüşe katılmak istediğini anlatan Duman, şunları kaydetti: “Allah’a şükür yalnız değiliz. İnşallah ikimiz birlikte Ankara’ya kadar yürüyeceğiz. Pazartesi’ye kadar Ankara’ya ulaşmayı hedefliyoruz. Gerekli birimlere, gerekli mercilere başvuruda bulunacağım ve yaşadığım sıkıntıları anlatacağım. Mağduriyetimizin giderilmesi adına yürüyüşüme devam edeceğim, davamdan vazgeçmeyeceğim. Bu yürüyüşlerde benim gibi bir sürü mağdur insanları gördüm. Daha önce Kastamonu’dan İstanbul’a yürüdüğümde insanların yollara döküldüğünü gördüm. Nafaka mağdurlarını gördüm. Bunları duydukça vicdanım el vermedi. Benim gibi mağdur olan bir sürü insan var. İnşallah rabbim yolumuzu hayırlı eğlesin” Bir günlük evliliğin nafakası için Ankara’ya yürüyor Kastamonu'da bir gün evli kaldıktan sonra eşine nafaka ödemeye mahkum edilen Mustafa Duman, yaşadığı haksızlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyurmak için memleketinden Ankara'ya yürüyüşe çıktı. 8 yıldır göremediği çocuklarına her ay nafaka ödemeye mahkum edilen başka bir şahsın da eşlik ettiği Duman, dün yürüyüşe çıkarak 60 kilometre yürüyerek Çankırı'nın Ilgaz ilçesine ulaştı.

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