EMEKLİYE 2'Lİ KAZANÇ GELDİ: 12.500 ila 24.000 TL ekstra ödeme gelecek! SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 24.73...

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş artış oranı yüzde 24,73, memurlar için ise yüzde 19,31 olarak belirlenmişti. Bu artışlarla birlikte, en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi. Artan emekli maaşlarıyla birlikte bankaların emekli promosyon kampanyaları da güncellendi ve bu fırsatlardan yeni emekliler de yararlanabilecek. Peki emekli promosyon miktarı ne kadar, kaç TL oldu?

1 / 9 Temmuz ayında yapılan artışlarla birlikte emekli maaşları önemli ölçüde yükseldi. Özellikle en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarıldı. Bu artışın yanı sıra bankaların emeklilere sunduğu promosyon tutarları da güncellendi ve artırıldı. Bu yeni düzenlemelerden yeni emekli olanlar da yararlanabilecek.

2 / 9 ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA YATTI Ocak Ayı: %49.25 artış Temmuz Ayı: %19.31 (memur emeklileri) ve %24.73 (SSK ve Bağ-Kur emeklileri) artış

3 / 9 Bu zamlar, 2024 yılı içinde emekli olacak kişilere de yansıtılarak aylık bağlama işlemleri gerçekleştirilecek. Yıl sonuna kadar emekli olanlar, Ocak ve Temmuz zamlarından faydalanacak.

4 / 9 En Düşük Emekli Aylığı Yeni Taban Aylık: 12 bin 500 TL Taban aylık tutarı, 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Bu düzenleme, Temmuz ödeme dönemi itibariyle geçerli olacak ve yeni emekliler de bu haktan yararlanacak.

5 / 9 Bankaların Promosyon Kampanyaları Emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte bankaların emeklilere sunduğu promosyon kampanyaları da artırıldı. Emekliler, aylıkları bağlandığında bankaların sunduğu promosyon fırsatlarından yararlanabilirler.

6 / 9 Promosyon Ödemeleri: 10.000-14.999 TL Arası Maaş: 8.000-20.000 TL promosyon 15.000-19.999 TL Arası Maaş: 10.000-22.000 TL promosyon 20.000 TL ve Üzeri Maaş: 12.000-24.000 TL promosyon

7 / 9 Promosyon Detayları Yeni Emekliler: Aylıkları bağlanır bağlanmaz promosyon başvurusu yapabilir ve kampanyalardan faydalanabilirler.

8 / 9 Mevcut Kampanyalar: En düşük 12 bin 500 TL maaş bağlanan emekli, seçtiği bankaya göre 8 bin ile 20 bin TL arasında promosyon alabilir.