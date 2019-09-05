Gündem Adanada ele geçirildi Baskında hala yapmaya devam ediyordu
ADANA

Adana haberleri... Evini kaçak sigara imalathanesine çevirmiş

Adana'da ele geçirildi: Baskında hala yapmaya devam ediyordu

Adana'na polisin baskın yaptığı bir evde kaçak sigara imal edildiği ortaya çıktı. Baskın sırasında sigara imalatının işleminin makinede devam etmesi dikkat çekti.

Haber Merkezi IHA
Kaçak sigara imalatı yapan sigara.
Kaçak sigara imalatı yapan sigara.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesinde bir evde kaçak sigara imal edildiği bilgisine ulaştı.

Polis hemen adrese baskın düzenledi. Polis eve girdiğinde hala makineyle sigara imal edildiğine şahit oldu.

Baskında polis elektrikli sigara imal edilen makine, 3 bin 800 tek dal doldurulmuş makaron, 50 kilo kıyılmış tütün, bin 800 tek dal boş makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili A.H. isimli şüpheli gözaltına alındı.

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