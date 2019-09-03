Hakkari'de kaçakçılıkla mücadele Hakkari'de 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Yeniköprü mevkisinde yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 5 bin 10 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Merkezi 03 Eylül 2019, 21:25 Son Güncelleme: 03 Eylül 2019, 21:58 AA