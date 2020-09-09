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Gündem Muğlada market sahibi kadını taciz etti sonrasında darp etti Zanlı tutuklandı
MUĞLA

Adana haberleri: Market sahibi kadını taciz edip darp eden zanlı tutuklandı

Muğla'da market sahibi kadını taciz etti sonrasında darp etti: Zanlı tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde taciz olayı yaşandı. Bir markette işletmeci Elif Gültekin'e tacizde bulunan zanlının sonrasında darp ettiği ileri sürüldü. Serbest bırakılan zanlı itiraz üzerine tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
Serbest bırakılan zanlı itiraz üzerine tutuklandı.
Serbest bırakılan zanlı itiraz üzerine tutuklandı.

Adana’da geçtiğimiz pazar günü yaşanan olayda Kürşat Z. isimli kişi, yarı çıplak bir şekilde alışveriş yapmak için markete gelmiş, market sahibi Elif Gültekin’den iki bira ve sigara isteyerek kadına “akşam ne yapıyorsun” diyerek sözlü tacizde bulunmuş ardından kadını tekme tokat dövmüştü. Dehşeti yaşayan talihsiz kadının kulağının arkasına 5 dikiş atılırken olay sonrası zanlının serbest bırakıldı.

Olayın kamuoyunda geniş yer bulmasının ardından Gültekin’in ifadesine yeniden başvurulurken, zanlı Kürşat Z. hakkında ise yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğünün başlatmış olduğu çalışma sonucunda Kürşat Z.’nin izine Adana’da rastlanıldı.

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Adana Emniyeti ile gerçekleşen irtibatta Kürşat Z., Konya - Adana seferi yapan bir otobüste olduğu belirlendi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli araştırma ekipleri otobüsü uygulama noktasında durdurup arama yaptı. Yapılan aramada zanlı otobüste otururken bulundu. Zanlı otobüsten indirilip üzerinde arama yapılarak gözaltına alındı. Zanlının gözaltına alınması ise saniye saniye görüntülendi.

Zanlı bugün sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlı burada basın mensuplarının “Kadını neden taciz edip dövdün” sorusuna “Ben taciz etmedim” yanıtını verdi.
Zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan şahıs tutuklandı.

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