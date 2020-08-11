HDP’de yeni taciz skandalı

Şırnak’ta HDP’li 5 yönetici hakkında taciz soruşturması başlatıldı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir kadına cinsel tacizde bulundukları gerekçesiyle HDP Cizre İlçe Başkanlığında yöneticilik yapan 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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İddiaya göre, Cizre’de bir kadın, parti çalışmaları esnasında tanıştığı bazı yöneticiler tarafından cinsel tacize uğradı. Partililerin yoğun baskısına rağmen adliyeye giden kadın, söz konusu kişiler hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İlçe Başkanlığında yönetici olan C.Ö, S.K, A.T, S.K. ve A.A. hakkında soruşturma başlattı.

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HDP geçtiğimiz ay da cinsel saldırı skandalı ile gündeme gelmişti. HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, parti çalışmaları yapan bir kadına cinsel saldırıda bulunmuştu. HDP’li vekil hakkında Meclis’te fezleke hazırlanmıştı.