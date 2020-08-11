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POLİTİKA

​HDP’de taciz skandalları bitmek bilmiyor: Bir yenisi daha ortaya çıktı

HDP’de yeni taciz skandalı

HDP’deki cinsel taciz skandalları bitmek bilmiyor. Şırnak’ın Cizre ilçesindeki HDP teşkilatından 5 yöneticinin, partili bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. HDP’lilerin bütün baskılarına rağmen kadının şikayetçi olması üzerine Savcılık, HDP Cizre İlçe Başkanlığında yönetici olan C.Ö, S.K, A.T, S.K. ve A.A. hakkında soruşturma başlattı. Mardin Milletvekili Tuma Çelik de geçen ay yine partili bir kadına cinsel saldırıda bulunmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Şırnak’ta HDP’li 5 yönetici hakkında taciz soruşturması başlatıldı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir kadına cinsel tacizde bulundukları gerekçesiyle HDP Cizre İlçe Başkanlığında yöneticilik yapan 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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İddiaya göre, Cizre’de bir kadın, parti çalışmaları esnasında tanıştığı bazı yöneticiler tarafından cinsel tacize uğradı. Partililerin yoğun baskısına rağmen adliyeye giden kadın, söz konusu kişiler hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İlçe Başkanlığında yönetici olan C.Ö, S.K, A.T, S.K. ve A.A. hakkında soruşturma başlattı.

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HDP geçtiğimiz ay da cinsel saldırı skandalı ile gündeme gelmişti. HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, parti çalışmaları yapan bir kadına cinsel saldırıda bulunmuştu. HDP’li vekil hakkında Meclis’te fezleke hazırlanmıştı.

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