Gündem Adana trafiğinde dronelu önlem Ekipler havadan ve karadan trafik denetimi yaptı
ADANA

Adana trafiğinde 'drone'lu önlem: Ekipler havadan ve karadan trafik denetimi yaptı

Adana trafiğinde 'drone'lu önlem: Ekipler havadan ve karadan trafik denetimi yaptı

Adana Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 43 sürücüye toplam 10 bin 320 TL idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi DHA
Kural ihlali yapan sürücüler, drone ile tespit edilerek yerdeki ekiplere bildirildi.
Kural ihlali yapan sürücüler, drone ile tespit edilerek yerdeki ekiplere bildirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği uygulama sırasında kural ihlali yapan sürücüler, drone ile tespit edilerek yerdeki ekiplere bildirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

Hatalı oldukları belirlenen sürücüleri Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Fuzuli Caddesi, Mithat Özsan Bulvarı ve Zillidede Kavşağı'nda durduran ekipler de cezai işlem uyguladı. Denetimde, zorunlu haller dışında park etmek, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmemek, hatalı sollama yapmak ve emniyet kemeri takmamak gibi ihlallerin tespiti yapıldı.

Denetimlerde 43 sürücüye toplam 10 bin 320 TL idari para cezası uygulandı.


Emniyet Müdürlüğünden uygulamalara ilişkin yapılan açıklamada Nisan ayından bu yana trafiği tehlikeye düşüren kural ihlallerinin denetlendiği uygulamalarda hatalı olan 542 araç sürücüsüne toplam 130 bin 320 TL idari para cezasının uygulandığı kaydedildi.

İnsan hayatının her şeyden önemli olduğu ve bu amaçla yapılan çalışmaların devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, yaşanılabilir bir trafik ortamının uluşturulabilmesi için denetimlerin süreceği ifade edildi.

İstanbul'da helikopter destekli Güven Huzur-6 uygulaması yapıldı
GÜNDEM
İstanbul'da helikopter destekli Güven Huzur-6 uygulaması yapıldı

Çok saygısızca

Çok saygısızca

Trump'tan Macron'a 'beyin ölümü' tepkisi.
Bu beldede artık herkes evlenecek

Bu beldede artık herkes evlenecek

Altın takma fiyatı 100 bin TL'den 35 bin TL'ye indirildi.
Türkiyede bir ilk

Türkiye'de bir ilk

Uzay radyasyonu test altyapısı kuruldu.
Güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz

Güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı ​Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi.
8 sınıfa ayrılıp<br>10 yıl cezası olacak

8 sınıfa ayrılıp
10 yıl cezası olacak

Konutta yeni dönem sessiz sedasız dün başladı.
10 milyar <br>dolarlık yatırım

10 milyar
dolarlık yatırım

Dış ticaret açığını azaltmak için Adana'ya yapılacak.

PISA sonuçları açıklandı

PISA sonuçları açıklandı

Türkiye matematik ve fen puanlarını en çok artıran ülke oldu.
Ben de çocuk esirgemede büyüdüm

Ben de çocuk esirgemede büyüdüm

AVM'de çocuğunu terk eden anneden ilginç savunma.
Cenazesini yerden ben kaldırdım

Cenazesini yerden ben kaldırdım

Mikserin altında can veren Birgül'ün annesi gözyaşı döktü.
Süper Lig'de <br>haftanın 11'i

Süper Lig'de
haftanın 11'i

'​Dört Büyükler'den 3 isim kadroda yer aldı.
'Karga tulumba getirilebilir' sinyali

'Karga tulumba getirilebilir' sinyali

Erdoğan, FETÖ firarisi Adil Öksüz'e ilişkin açıklamada bulundu.
Yunanistan<br>çaresiz kaldı

Yunanistan
çaresiz kaldı

​NATO Zirvesi'nde Türkiye'yi şikayet edecekler.
Müjdeyi verdi

Müjdeyi verdi

​Yıldız futbolcunun transferine yeşil ışık yaktı.
NATO'nun fişi çekilecek mi?

NATO'nun fişi çekilecek mi?

​Üye ülkelerin liderleri bugün Londra'da buluşacak.
Ataşehir'de<br> korkutan patlama

Ataşehir'de
korkutan patlama

Ekipler olay yerinde küle dönen lüks aracı buldu.
Böyle bir insanla aynı şehirdeyiz

Böyle bir insanla aynı şehirdeyiz

​Kadınların yüzüne yakıcı sıvı atan saldırgan kenti teyakkuza geçirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.