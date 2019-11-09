Gündem İstanbulda helikopter destekli Güven Huzur-6 uygulaması yapıldı
İSTANBUL

İstanbul'da helikopter destekli Güven Huzur-6 uygulaması yapıldı

'Türkiye Güven Huzur-6' asayiş uygulaması kapsamında İstanbul'daki ilçelerde denetim yapılıyor. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri havadan, deniz polisi ekipleri de denizden destek veriyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde 39 ilçede yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katılıyor.

Bu kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında da denetimler gerçekleştiriliyor.

Havadan ve denizden destek veriliyor

  • Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamada, aranan kişilerle silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri havadan, deniz polisi ekipleri de denizden destek veriyor.

İstanbul'da 'Güven Huzur' uygulaması yapıldı
OYNAT 00:32
İstanbul'da 'Güven Huzur' uygulaması yapıldı
''Türkiye Güven Huzur' asayiş uygulaması kapsamında İstanbul'daki ilçelerde denetim yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde 39 ilçede yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katıldı.

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