Gündem Adanada köpek kulübesinin altındaki kaçak akaryakıt dedektörle bulundu
ADANA

Adana'da köpek kulübesinin altındaki kaçak akaryakıt dedektörle bulundu

Adana polisi, dedektörle yaptığı aramada köpek kulübesinin altındaki tankta 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Haber Merkezi İHA
Adana yerel haberleri: Köpek kulübesinin altındaki kaçak akaryakıt dedektörle bulundu
Polis, köpek kulübelerine geldiğinde dedektör ikazı arttı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Polis adrese baskın yaptı.

Polis, köpek kulübelerine geldiğinde dedektör ikazı arttı.
İHA
Polis, köpek kulübelerine geldiğinde dedektör ikazı arttı.

Yapılan baskında polis bir miktar kaçak akaryakıt ele geçirdi. Ancak polis adreste başka kaçak akaryakıt olabileceğini de düşünerek dedektörle arama başlattı. Dedektör bahçede köpek kulübelerine doğru sinyal verdi.

Kulübeyi kaldıran polis ekipleri, kaçak akaryakıt tankerinin kapağını buldu.
İHA
Kulübeyi kaldıran polis ekipleri, kaçak akaryakıt tankerinin kapağını buldu.

Polis, köpek kulübelerine geldiğinde dedektör ikazı arttı. Kulübeyi kaldıran polis ekipleri, kaçak akaryakıt tankerinin kapağını buldu.

Kulübeyi kaldıran polis ekipleri, kaçak akaryakıt tankerinin kapağını buldu.
İHA
Kulübeyi kaldıran polis ekipleri, kaçak akaryakıt tankerinin kapağını buldu.

İş makineleriyle kazı başlatılırken, yapılan kazıda polis tankerde 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Kaçak akaryakıta el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı.

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