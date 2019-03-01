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ADANA

Adana haberleri: Araca gizlenmiş 19 kilogram eroin ele geçirildi

Adana'da araca gizlenmiş 19 kilogram eroin ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, motor bölümüne gizlenmiş 19 kilogram eroin bulundu, sürücü tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Aracın motor bölümündenden çıkan uyuşturucular.
Aracın motor bölümündenden çıkan uyuşturucular.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta narkotik dedektör köpeği "Coco" ile arama yapan ekipler, motor bölümüne gizlenmiş 19 kilogram eroin buldu.

Bunun üzerine aracın sürücüsü Ferhat F. (38) gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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