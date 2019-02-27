Polis bile şaştı: Araç kumandası görünümlü yapmışlar

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde emniyet güçlerinin torbacılara yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ile uyuşturucu madde ve satış malzemeleri ele geçirilirken, yakalanan 2 araba kumandası görünümündeki hassas terazi polise bile ‘pes’ dedirtti.

OPERASYONDA YAKAYI ELE VERDİLER

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği torbacı operasyonunda K.K. ve S.G.E. isimli 2 şüpheli ile birlikte, 19. 8 gram metamfetamin maddesi, çok sayıda aparat yapmakta kullanılan malzemeler, kilitli poşetler ile 2 adet araç kumandası ele geçirildi.

İHA Uyuşturucu tacirlerinin kullandığı hassas terazi aparatı

Ele geçirilen malzemeleri inceleyen polis, 2 adet araç kumandası görünümündeki malzemenin, gizli şekilde yapılmış hassas terazi olduğunu tespit etti. Görülen manzara polise bile ‘pes’ dedirtti.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin, emniyetteki işlemleri sonrasında ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.