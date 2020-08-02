'Çok çarptın' deyip kavga ettiler: 4 kişi yaralandı

Dünya

AB nüfusu azalacak: Bazı ülkelerde yarı yarıya düşüş öngörülüyor

Avrupa Birliği nüfusunun tahmin edilenden milyonlarca kişi daha fazla azalacağı belirtildi. Yapılan araştırmaya göre dünya nüfusu ise 2064’te zirveyi görecek ve daha sonra düşüşe geçecek.