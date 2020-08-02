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ADANA

Adana'da "çok çarptın" kavgası: 4 yaralı

'Çok çarptın' deyip kavga ettiler: 4 kişi yaralandı

Adana'da bir lunaparkta meydana gelen kavganın nedeni şaşırttı. Lunaparkta yer alan çarpışan otolara binen iki grup arasında birbirlerinin araçlarına çok çarptıkları gerekçesiyle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki lunaparkta, iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

4 KİŞİ YARALANDI

Lunaparkın dışına taşan, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, 1 kişi bıçakla 3 kişi ise darp sonucu yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavganın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 5 şüpheliyi olay yerine yakın ağaçlık alanda yakaladı.

Gözaltına alınan U.T, M.B. ve üzerlerinden kimlik çıkmayan 3 şüpheli Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.
  • Ekipler, yaptıkları araştırmada kavganın çarpışan otoya binen iki grubun, birbirlerinin araçlarına çok çarptıkları gerekçesiyle çıktığını belirledi.

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