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İSTANBUL

Bakanlıktan Maltepe'deki askeri arazide çıkan yangına ilişkin açıklama

Maltepe'deki askeri arazide çıkan yangında 8 asker etkilendi

İstanbul Maltepe’de bulunan Kenan Evren Kışlasında boş arazide çıkan yangına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. bakanlıktan yapılan açıklamada yangında askeri alanda herhangi bir maddi zararın olmadığına vurgu yapılırken, yangından 8 askerin etkilendiği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Meltepe'deki askeri arazide çıkan yangın.
Meltepe'deki askeri arazide çıkan yangın.

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Maltepe’de bulunan Kenan Evren Kışlasında boş arazide çıkan yangının kontrol altına alındığını ve söndürme çalışması sırasında 8 erin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, saat 16.10’da İstanbul Maltepe’de bulunan İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Kenan Evren Kışlasındaki boş arazide çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

  • Bakanlıktan yapılan açıklamada, kuru otların yandığı ve yangının saat 19.30 sıralarında tamamen kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının da halen devam ettiği yer aldı.

8 ASKER ETKİLENDİ

Bakanlık yaptığı açıklamada, yangın kapsamında askeri alanda herhangi bir maddi zararın olmadığını ancak yangına müdahale esnasında dumandan etkilendiğini beyan eden 8 erin hastanede yapılan kontrolleri sonrasında taburcu edildiğini belirtti.

İstanbul Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın
GÜNDEM
İstanbul Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın
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