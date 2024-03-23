Adana'da evin odunluğunda çuval içinde kalaşnikof piyade tüfeği bulundu

Diyarbakır ve İstanbul'da ikinci el araç almak ya da satmak isteyen kişileri ‘Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran şebekeye yönelik polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 20 şüpheli tutuklandı. Şüphelilere ait yaklaşık 9 milyon 200 bin TL değerindeki ev, depo ve otomobillere el konuldu.