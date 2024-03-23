Başakşehir'de araç içinde etrafa ateş eden şehir magandası yakalandı: Bakan'dan 'Gereği yapıldı' mesajı

stanbul Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde yapılan çalışmada gözaltına alınan şüpheli şahısla ilgili 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan işlem yapılmıştır. Ayrıca trafik yönünden 26 bin lira idari para cezası kesilmiştir. Şüpheli mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilmiştir.