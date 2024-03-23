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Başakşehir'de araç içinde etrafa ateş eden şehir magandası yakalandı: Bakan'dan 'Gereği yapıldı' mesajı

İstanbul Başakşehir'de araç içerisinden rast gele dışarıya ateş açıp dehşet saçan şehir magandası yakalandı. Şahsın gözaltına alınmasını 'Gereği yapıldı' mesajı ile sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüpheli şahısla ilgili 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan işlem yapıldığını ve 26 bin lira ceza kesildiğini belirtti.

Kenan Biter
Kenan Biter
09:42 - 23/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 09:46 - 23/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Başakşehir'de araç içerisinden ateş açarak dehşet saçan maganda gözaltına alındı
Başakşehir'de araç içerisinden ateş açarak dehşet saçan maganda gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan çalışmada, sosyal medyada bir hesaptan "Araç içerisinden ateş eden" bir şahsın görüntüsünün yayımlandığının görüldüğünü, yapılan incelemelerde söz konusu şahsın 18 yaşındaki M.Ö. olduğunu ve olayın Başakşehir ilçesinde Bahçeşehir 2. Kısım Şelale Caddesi'nde meydana geldiğinin tespit edildiğini açıkladı.




Bakan Yerlikaya, "İ
stanbul Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde yapılan çalışmada gözaltına alınan şüpheli şahısla ilgili 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan işlem yapılmıştır. Ayrıca trafik yönünden 26 bin lira idari para cezası kesilmiştir. Şüpheli mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilmiştir.
" ifadesini kullandı.


Bakan Yerlikaya, araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceklerini belirterek, şehir eşkıyalığına özenenleri adalete teslim etmekte kararlı olduklarını vurguladı.





#Başakşehir
#Şehir magandası
#Ali yerlikaya
2 saat önce
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