Başakşehir'de araç içinde etrafa ateş eden şehir magandası yakalandı: Bakan'dan 'Gereği yapıldı' mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan çalışmada, sosyal medyada bir hesaptan "Araç içerisinden ateş eden" bir şahsın görüntüsünün yayımlandığının görüldüğünü, yapılan incelemelerde söz konusu şahsın 18 yaşındaki M.Ö. olduğunu ve olayın Başakşehir ilçesinde Bahçeşehir 2. Kısım Şelale Caddesi'nde meydana geldiğinin tespit edildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya, araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceklerini belirterek, şehir eşkıyalığına özenenleri adalete teslim etmekte kararlı olduklarını vurguladı.