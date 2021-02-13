Gündem Adanada helikopter ve drone destekli PKK/KCK operasyonu
ADANA

Adana’da helikopter ve drone destekli PKK/KCK operasyonu: 30 gözaltı kararı

Adana’da helikopter ve drone destekli PKK/KCK operasyonu

Adana emniyetine bağlı ekipler terör örgütü PKK/KCK adına yası dışı korsan gösteriye katılan, polislere karşı molotoflu saldırı düzenleyen ve Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının sözde yıl dönümü sebebiyle sokak eylemleri yapacakları belirlenen toplam 30 kişinin yakalanması için eş zamanlı harekete geçti. Helikopter ve drone destekli operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Adana’da PKK/KCK operasyonu: 30 gözaltı kararı.
Adana’da PKK/KCK operasyonu: 30 gözaltı kararı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK adına yasa dışı korsan gösteriye katılan, polislere molotoflu saldırı düzenleyen ve Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının sözde yıl dönümü nedeniyle sokakta eylem yapacağı tespit edilen 30 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonun düğmesine bastı.

Adana’da PKK/KCK operasyonu: 30 gözaltı kararı

“Özel harekat timleri koçbaşıyla kapıları kırıp evlerine girdi”
Polis helikopteri ve drone’un destek verdiği özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda, şafak vakti çok sayıda şüphelilerin bulundukları adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Söz konusu şahısların evlerinin bulunduğu sokağa önce zırhlı araçlar girdi ardından özel harekat timleri girerek yoğun güvenlik önlemi aldı. Özel hareket polisi, şahısların evlerinin kapılarını koçbaşıyla kırıp içeri girerek şüphelileri etkisiz hale getirdi.

Adana’da PKK/KCK operasyonu: 30 gözaltı kararı.

EVLERİ DEDEKTÖR KÖPEKLER ARADI

Operasyonda, polisler söz konusu şahısların evlerini didik didik aradı. Daha sonra dedektör köpekleri şüphelilerin evlerine girerek arama yaptı. Operasyonda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

28 adrese eş zamanlı PKK operasyonu: 21 kişi gözaltında
GÜNDEM
28 adrese eş zamanlı PKK operasyonu: 21 kişi gözaltında
Abone Ol Google News
İkiz nineler aşı oldu

İkiz nineler aşı oldu

Bir kardeşlerini kaybeden nineler aşıdan umutlu.
PKKda çözülme sürüyor

PKK'da çözülme sürüyor

Bakanlık açıkladı: Bir terörist daha teslim oldu.
Yat partisine baskın

14 kişiye 45 bin TL ceza kesildi

​İstanbul için yoğun kar uyarısı

​Polis pes etmeyince uyanıp her şeyi itiraf etti.

Polisin üzerine yürüyüp gazetecileri tehdit etti.

​İki kişide çıktı tüm yolcular karantinaya alındı.
28 adrese<br>PKK operasyonu

28 adrese
PKK operasyonu

İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı düğmeye basıldı.
Sokak eylemleri<br>yapacaklardı

Sokak eylemleri
yapacaklardı

Helikopter ve drone destekli PKK/KCK operasyonu.
Felce neden oluyor!

Felce neden oluyor!

​Koronavirüse ilişkin korkutan yeni detay.
18 çanta<br>içerisinde bulundu

18 çanta
içerisinde bulundu

​Meksika'dan bir toplu katliam haberi daha.
Bir felaket olsa<br>haz duyacaklar

Bir felaket olsa
haz duyacaklar

Her hayırlı gelişme belli bir kesimin üzerine kabus gibi çöküyor.
Sanayide<br>34 yılın rekoru

Sanayide
34 yılın rekoru

​Ekonomide pandemi şokunu atlattık.
Gara'da PKK'ya<br>artık yer yok

Gara'da PKK'ya
artık yer yok

​Elliden fazla hedef imha edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.