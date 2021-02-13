Adana’da helikopter ve drone destekli PKK/KCK operasyonu: 30 gözaltı kararı Adana’da helikopter ve drone destekli PKK/KCK operasyonu Adana emniyetine bağlı ekipler terör örgütü PKK/KCK adına yası dışı korsan gösteriye katılan, polislere karşı molotoflu saldırı düzenleyen ve Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının sözde yıl dönümü sebebiyle sokak eylemleri yapacakları belirlenen toplam 30 kişinin yakalanması için eş zamanlı harekete geçti. Helikopter ve drone destekli operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi 13 Şubat 2021, 07:38 Son Güncelleme: 13 Şubat 2021, 07:39 İHA