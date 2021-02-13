Gündem 28 adrese eş zamanlı PKK operasyonu 21 kişi gözaltında
İSTANBUL

İstanbul'da son dakika terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 21 kişi gözaltında

28 adrese eş zamanlı PKK operasyonu: 21 kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 26 kişiden 21’i gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK’ya yönelik İstanbul ve Diyarbakır’da yapılan operasyonda 28 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 26 kişiden 21’i gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

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Arnavutköy'de belirlenen adreslere Özel Harekat Polislerinin de katılımıyla operasyon yapıldı. Belirlenen eve giren polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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