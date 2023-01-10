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ADANA

Adana’da 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi heyecanı: Altı bin 356 konut için kuralar çekilmeye başlandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinin Adana etabında kura çekimleri bugün başladı. Kentte yapılacak altı bin 356 konut için 109 bin 239 kişinin başvuru yaptığı belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
Adana’da İlk Evim, İlk İş Yerim projesi heyecanı: Altı bin 356 konut için kuralar çekilmeye başlandı
Adana

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin Adana etabı olan 6 bin 356 konut için kura çekimleri başladı.

Yüreğir Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kura çekiminin 2 gün süreceği belirtildi. Projeye toplam 109 bin 239 kişi başvurduğu kura çekiminin ardından 6 bin 356 hak sahibinin belirleneceği ifade edildi. İlk kuraları ise Adana Valisi Süleyman Elban çekti.

Kura çekiminde açıklamada bulunan Adana Valisi Süleyman Elban, “Temennimiz odur ki herkes kurada çıksın herkes ev sahibi olsun. Zaten biliyorsunuz bu kampanyanın devamı da var. İnşallah bu salonda herkese kurada arzu ettikleri gibi çıkar. Ama bir sonraki kampanya döneminde de arzularına ulaşırlar. Bu güzel projenin ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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Adana'da apartman girişindeki motosikleti çalan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
OYNAT 00:51
Adana'da apartman girişindeki motosikleti çalan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, apartmanın girişindeki motosikleti çalan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Ahmet A, Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartmanın girişine bıraktığı motosikletinin çalındığını fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarından 2 kişinin motosikleti çaldığını belirledi. Şüphelilerden Okan K. (29) polisin operasyonuyla yakalandı, çalıntı motosiklet de merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okan K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Motosiklet de sahibi Ahmet A'ya teslim edildi. Polis, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, şüphelilerin apartmanın girişindeki motosikleti çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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