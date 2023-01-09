Özgün Son dakika Adana haberleri Tırla minibüs çarpıştı 18 kişi yaralandı
ÖZGÜN HABERLER

Son dakika Adana haberleri: Tırla minibüs çarpıştı: 18 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Adana'ya yolcu taşıyan İsmet Şenateş idaresindeki 63 AED 121 plakalı minibüs, D-400 kara yolu Baklalı Kavşağı'nda Hüseyin Çiftçi'nin kullandığı 33 CRB 60 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, sürücülerden Şenateş ile minibüsteki 17 kişi yaralandı. İşte detaylar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika Adana haberleri: Tırla minibüs çarpıştı: 18 kişi yaralandı
Son dakika Adana haberleri

Adana'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 18 kişi hastaneye kaldırıldı.

18 KİŞİ YARALANDI

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Adana'ya yolcu taşıyan İsmet Şenateş idaresindeki 63 AED 121 plakalı minibüs, D-400 kara yolu Baklalı Kavşağı'nda Hüseyin Çiftçi'nin kullandığı 33 CRB 60 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Şenateş ile minibüsteki 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana ve Ceyhan ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Tır şoförünün yara almadığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son dakika Kars Haberleri: Öğrenci servisi devrildi: 1 öğrenci öldü, 14 öğrenci yaralandı
ÖZGÜN
Son dakika Kars Haberleri: Öğrenci servisi devrildi: 1 öğrenci öldü, 14 öğrenci yaralandı
Görüntüler nefes kesti

Görüntüler nefes kesti

​Türkiye'de sadece bir ilimizde yapılıyor.
Kuvvetli yağış geliyor

Kuvvetli yağış geliyor

Meteorolojiden bazı illere uyarı.
MİTtendarbe üstüne darbe

MLKP'nin sözde Suriye sabotaj sorumlusu etkisiz hale getirildi.

Sibirya soğukları kendini gösterdi meteoroloji kaydetti.

Orta gelirliye yönelik kampanyayla emlak piyasasında hareketlilik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'daki törende konuştu.

​Uruguay, 3 futbolcu için FIFA'ya savunma verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.