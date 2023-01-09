Son dakika Kars Haberleri: Öğrenci servisi devrildi: 1 öğrenci öldü, 14 öğrenci yaralandı

Ekonomi

Bakan Kirişci: Tahıl Koridorundan 16,9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Vahit Kirişci Medya Kuruluşlarının Ankara Temsilcileri ile Yıllık Değerlendirme Toplantısında açıklamalarda bulundu. Kirişci, "8 Ocak itibariyle Tahıl Koridorundan 633 gemiyle 16,9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşınmıştır. En az gelişmiş ülkelere giden tahılın oranı ise sadece yüzde 5,4’tür" dedi.