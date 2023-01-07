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Son dakika Kayseri haberleri: Minibüs devrilerek bahçe duvarına çarptı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde minibüsün devrilerek bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika Kayseri haberleri: Minibüs devrilerek bahçe duvarına çarptı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika Kayseri haberleri

Kayseri'nin Develi ilçesinde işçi taşıyan minibüs, Çayırözü Mahallesi'nde devrilip bir evin bahçe duvarına çarptı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 AEY 410 plakalı işçi taşıyan minibüs, Çayırözü Mahallesi'nde devrilip bir evin bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçtaki A.Ş. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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