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Son dakika Giresun haberleri: Cenaze yolunda trafik kazası: 6 yaralı

Ordu’dan Giresun’un Alucra ilçesindeki yakınlarının cenazesine gelen Hakan Cörüt idaresindeki otomobil gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek ilçenin Babapınar mevkiinde 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı. İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika Giresun haberleri: Cenaze yolunda trafik kazası: 6 yaralı
Son dakika Giresun haberleri

Giresun’un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

1’İ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, Ordu’dan Giresun’un Alucra ilçesindeki yakınlarının cenazesine gelen Hakan Cörüt idaresindeki otomobil gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek ilçenin Babapınar mevkiinde 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan sürücü Hakan Cörüt, Murat Palavar, Gülşen Palavar, Neslihan Camcı, Nuray Yağcıoğlu ve bir de kimliği belirlenemeyen bir kız çocuğu yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilk müdahaleleri Alucra Devlet Hastanesinde, sonrasında Şebinkarahisar ve Giresun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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