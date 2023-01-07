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Son dakika Kırşehir haberleri: Buzlanma ve sis nedeniyle zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Kırıkkale - Kırşehir karayolu Akpınar ilçe girişinde aşırı buzlanma ve sis nedeniyle çok sayıda araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazanın ardından çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, ilk bilgilere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika Kırşehir haberleri: Buzlanma ve sis nedeniyle zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı
Son dakika Kırşehir haberleri

Kırşehir’in Akpınar ilçesinde buzlanma ve sis nedeniyle zincirleme kaza oluştu. Aralarında polis aracının da bulunduğu kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

2 ÖLÜ, 7 YARALI

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale - Kırşehir karayolu Akpınar ilçe girişinde aşırı buzlanma ve sis nedeniyle çok sayıda zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazanın ardından çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, ilk bilgilere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Ekiplerin olay yerindeki kurtarma çalışmaları devam ederken kaza yerine Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ile Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Sadık Gülecan da gelerek incelemelerde bulundu.

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