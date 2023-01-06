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Son dakika Zeytinburnu haberleri: Zeytinburnu'nda silahlı kavga: 1 ölü

İstanbul Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi'nde dün saat 15.00'te 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki dairede yabancı uyruklu iki kişi arasında alacak verecek nedeniyle, silahlı kavga çıktı. Apartmanın merdivenlerinde de devam eden kavgada, silahla yaralanan Nemed A. (39), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika Zeytinburnu haberleri: Zeytinburnunda silahlı kavga: 1 ölü
Son dakika Zeytinburnu haberleri

Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu iki kişi arasında alacak verecek nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada bir kişi ölürken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Nuripaşa Mahallesi'nde dün saat 15.00'te 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki dairede yabancı uyruklu iki kişi arasında alacak verecek nedeniyle, silahlı kavga çıktı. Apartmanın merdivenlerinde de devam eden kavgada, silahla yaralanan Nemed A. (39), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ev sahibi Turgay Duman, "Evi, yabancı uyruklu kişilere kiraya vermiştim. Evimde cinayet işlendiğini söylediler, panikle geldim. Polisler buradaydı. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum hala, karakolda öğrenmeye çalışacağım. Çeçen uyruklu kişilerdi, aralarında yaşanmış bir olay. Biz de mağduruz" dedi.

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