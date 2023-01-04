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Son dakika Konya haberleri: Sis zincirleme kazaya neden oldu: 20 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde sabah saat 09.30 sıralarında Konya- Adana karayolu Kuzu kavşağında kaza meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda Ali İhsan Özdemir yönetimindeki 42 GAD 17 plakalı öğrenci servis minibüsü, Ahmet Elitaş yönetimindeki 20 ALH 23 plakalı TIR'a çarptı. Vahdettin Bekdik yönetimindeki 42 GR 214 plakalı hafriyat kamyonu da kazaya karıştı. Zincirleme kazada, 19'u öğrenci, 20 kişi yaralandı. İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika Konya haberleri: Sis zincirleme kazaya neden oldu: 20 yaralı
Son dakika Konya haberleri

Konya'nın Ereğli ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, öğrenci servisi, TIR ve hafriyat kamyonunun karıştığı zincirleme kazada, 19'u öğrenci, 20 kişi yaralandı.

19’U ÖĞRENCİ 20 KİŞİ YARALANDI

Kaza, saat 09.30 sıralarında Konya- Adana kara yolu Kuzu kavşağında meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda Ali İhsan Özdemir yönetimindeki 42 GAD 17 plakalı öğrenci servis minibüsü, Ahmet Elitaş yönetimindeki 20 ALH 23 plakalı TIR'a çarptı. Vahdettin Bekdik yönetimindeki 42 GR 214 plakalı hafriyat kamyonu da kazaya karıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada minibüs sürücüsü Ali İhsar Özdemir (42) ve öğrenciler Emirhan Şanal (17), Necati Doğaner (14), Duhan Karabüber (16), Ahmet Tosun (17), İhsan Şanal (15), Ali Murat Kalkan (17), Selahatin Sarıkaya (16), Bayram Bektaş (16), İsmail Ay (15), Arda Genç (15), Umut Yaşar Arzuoğlu (16), Mustafa Yaman (16), Enes Çengel (17), Hiranur Dumlu (16), Umuter Yıldız (16), Şevket Akkuş (16), İsmet Serin (16), Mehmet Kazım Elibol (16) ve Mustafa Kundeş (17) yaralandı.

Yaralı 20 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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