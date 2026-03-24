MSB acı haberi duyurdu: Askeri araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağrı Doğubeyazıt'ta bugün meydana gelen askeri araç kazasında, Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın şehit olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"24 Mart 2026 tarihinde Ağrı Doğubayazıt'ta meydana gelen askeri araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
Bakan Güler'den baş sağlığı mesajı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Bakanlığa ait NSosyal hesabından paylaşılan taziye mesajında da
"Kahraman silah arkadaşımız, askeri araç kazası sonucunda 24 Mart 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dilerim"
ifadeleri yer aldı.
#MSB
#şehit
#askeri araç