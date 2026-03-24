MSB acı haberi duyurdu: Askeri araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu

"24 Mart 2026 tarihinde Ağrı Doğubayazıt'ta meydana gelen askeri araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."