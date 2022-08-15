Adana'da kahreden olay: 35 derece sıcaklıkta otomobilde unutulan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde meydana geldi.
Malahafjı ailesi, alışveriş dönüşü otomobillerini evlerinin yakınındaki araziye park etti. Otomobilin arka koltuğunda uyuya kalan oğulları Badr Aldın'ı araçta unutan anne- baba, bir süre çocuklarının evde olmadığını fark etti. Badr Aldın'ı otomobilde unuttuklarını anlayan anne- baba, aracın başına geldiğinde acı manzara ile karşılaştı. Oğullarının otomobilde hareketsiz yattığını gören Malahafjı çifti, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hava sıcaklığının yaklaşık 35 derecede seyrettiği saatlerde uzun süre otomobilde havasız kalan Badr Aldın'ın, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polisin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından küçük Badr Aldın'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
İsimleri öğrenilemeyen anne- baba polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Edinilen bilgiye göre, Mersin’in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesinde dün akşam evine giden ismi öğrenilemeyen kadın, bölgede bulunan boş bir tarlada bebek sesi duydu. Sese doğru giden kadın, tarlada yerde yatan 3-4 günlük olduğu tahmin edilen bir bebek buldu.
Hemen bulunduğu yerden bebeği alan kadın, çocuğu eve götürüp, bakmaya başladı. Kadının bugün yetkileri araması üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen bebek, gözetim altına alınmak üzere hastaneye kaldırılırken, çocuğu bulan kadında ifade vermek üzere emniyete götürüldü.
Polis, bebeği tarlaya bırakıp giden şahıs veya şahısları bulmak için çalışma başlattı.<br>
Bölgedeki vatandaşlar, çocuğun dün tarlada bir kadın tarafından bulunduğunu ve evine alındığını söylerken, sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdiler.
Yeni doğan bebeği tarlaya bırakmışlar
Böyle vicdansızlık görülmedi: Yeni doğan bebeği tarlaya bıraktı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir tarlada, 3-4 günlük bir bebek bulundu. Yoldan geçerken bir kadın tarafından bulunan bebek, ambulans hastaneye götürülerek gözetim altına alınırken, polis ekipleri bebeği bırakan şahıs ve şahısları bulmak için çalışma başlattı.
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Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bayramiç ilçesinde meydana geldi. 3 katlı evin sahibi Gürsel Beceren, kiracısından kalan eski eşyaları teras kattan evin bahçesine attı. Aynı binanın 2'nci katında ailesiyle yaşayan Beceren, eşyaları atarken kızı Rana da sesleri duyup, evin balkonuna çıktı.
Rana'nın balkona çıktığını fark etmeyen Beceren'in terastan boşluğa bıraktığı çekyat, başını uzatan Rana'ya çarptı. Rana'nın sesini duyan ve çekyatın başına isabet ettiğini gören anne Gülser Beceren (33) ile Gürsel Beceren, kızlarını otomobille Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Rana'nın ölüm haberini alan yakınları hastane önünde toplandı. Anne Gülser Beceren ve yakınları hastanenin önünde sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili olarak Gürsel Beceren, savcılık tarafından çağrıldığı ifadede, \"Yılmaz Yıldırım birlikte kiracının çıktığı evi temizliyorduk. Birtakım eşyaları bahçeye attıktan sonra çekyatı da atmak istedik. Fakat çekyat ağır olduğu için ileriye atamadık. Bu arada balkonda kızımı görmedim. Çekyatı attıktan sonra olayı fark ederek eşim ile birlikte kızımızı hastaneye götürdüm\" dedi.
ACILI ANNE FENALAŞTI<br><br>Rana için bugün Menderes Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Rana’nın ailesi ve akrabaları katılırken, tabutun üzerinde küçük çocuğun beyaz bir elbisesi konuldu.
Rana’nın annesi ve babası kızlarının tabutu başında gözyaşı dökerken, fenalaşan anne Gülser Beceren’e sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Rana’nın cenazesi Bayramiç İlçe Kabristanlığına defnedildi.
Babasının terastan attığı çekyatın başına çarpmasıyla ölen küçük Rana, toprağa verildi
Tarifsiz acı: Babasının terastan attığı çekyatın başına çarpmasıyla ölen küçük Rana toprağa verildi
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, babası Gürsel Beceren'in (39) evden çıkarmak için attığı terastaki eski çekyatın başına çarpması sonucu yaşamını yitiren 4 yaşındaki Rana Beceren, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.