Adana'da kahreden olay: 35 derece sıcaklıkta otomobilde unutulan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olayla ilgili olarak Gürsel Beceren, savcılık tarafından çağrıldığı ifadede, \"Yılmaz Yıldırım birlikte kiracının çıktığı evi temizliyorduk. Birtakım eşyaları bahçeye attıktan sonra çekyatı da atmak istedik. Fakat çekyat ağır olduğu için ileriye atamadık. Bu arada balkonda kızımı görmedim. Çekyatı attıktan sonra olayı fark ederek eşim ile birlikte kızımızı hastaneye götürdüm\" dedi.