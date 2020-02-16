Adana'da pamuk yağı fabrikasında yangın: 3 gün sonra söndürülebildi

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Dalgaların parçaladığı "Natalia"nın su üzerinde sadece kaptan köşkü kaldı

Şile açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 14 ay önce karaya oturan Komor Adaları bandıralı Natalia adlı kargo gemisi hırçın dalgalara dayanamadı. Karaya oturduğundan beri yavaş yavaş parçalanmaya başlanan gemi enkazının ön tarafı tamamen sulara gömüldü. Geminin sadece kaptan köşkünün bulunduğu arka tarafı su üzerinde kaldı. Yapılan çalışmalarda yüzdürülemeyeceğine karar verilen geminin mart ya da nisan ayında sudan çıkarılması bekleniyordu.