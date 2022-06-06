Gündem Adanada uyuşturucu operasyonunda altı şüpheli yakalandı
ADANA

Adana'da uyuşturucu operasyonunda altı şüpheli yakalandı

Adana'da bir kilo 860 gram eroin, 901 uyuşturucu hap ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, altı şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

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Haber Merkezi AA
Adanada uyuşturucu operasyonunda altı şüpheli yakalandı
Arşiv.

Adana'da adreslerde yapılan aramada, bir kilo 860 gram eroin, 901 uyuşturucu hap, ruhsatsız bir tabanca, dört av tüfeği ve iki kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 20 kartuş ele geçirildi.

Ekipler, altı şüpheliyi gözaltına aldı.

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