Adana'da uyuşturucu operasyonunda altı şüpheli yakalandı

Adana'da adreslerde yapılan aramada, bir kilo 860 gram eroin, 901 uyuşturucu hap, ruhsatsız bir tabanca, dört av tüfeği ve iki kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 20 kartuş ele geçirildi.

Ekipler, altı şüpheliyi gözaltına aldı.

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