Gündem İstanbulda şafak vakti uyuşturucu operasyonu Kapılar koçbaşları ile kırılarak evler basıldı
İSTANBUL

İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: Kapılar koçbaşları ile kırılarak evler basıldı

Uyuşturucu tacirlerine bir şafak operasyonu da bu sabah gerçekleştirildi. İstanbul'da emniyet ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi. Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin de katıldığı operasyonda, kapılar koçbaşıyla kırıldı, evlerde arama yapıldı.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika İstanbulda şafak vakti uyuşturucu operasyonu: Kapılar koçbaşları ile kırılarak evler basıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, özel harekat polislerinin de desteği ile çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Sabah 06.00'da eş zamanlı gerçekleşen operasyona çok sayıda ekip katıldı.

İHA

Önceden tespit edilen adreslere giden ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra koçbaşı ile kapıları kırarak baskın yaptı.

Narkotik timleri evleri didik didik ararken, şüphelileri de gözaltına aldı.

DHA

Operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi. Adreslerdeki aramalar devam ediyor.

Vicdanları kanatan görüntü: Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti
FOTOĞRAF 9
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Olay gece geç saatlerde, ilçenin Adnan Menderes Bulvarı civarları, Camikebir Mahallesi’nde meydana geldi.
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Alınan bilgilere göre, gece geç saatlerde mahallenin karanlık sokağına gelen hamile bir kadın, burada kendi başına doğum yaptı.
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Daha sonra doğurduğu bebeğini bir poşete bırakan vicdansız anne, bebeğini sokağa bırakarak olay yerini terk etti.
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Karanlık sokakta bebek ağlamasını duyan mahalle sakinleri, bir poşet içerisinde yeni doğmuş bebeği fark etmeleri üzerine durumu polis ve 112 Acil Ekiplerine bildirdi.
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Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bebeği ambulansla Siverek Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesine kaldırarak kontrol altına aldı.
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Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, bebeği doğurup sokağa atan vicdansız anneyi bulmak için çalışma başlattı.
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Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti
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Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti
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Vicdanları kanatan görüntü: Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, vicdansız anne sokakta doğurduğu bebeğini bir poşete koyup terk etti. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, bebeği doğurup sokağa atan anneyi bulmak için çalışma başlattı.

MSB: Yiğitlerimiz çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek
GÜNDEM
MSB: Yiğitlerimiz çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek
Şafak vaktiuyuşturucu operasyonu

Şafak vakti
uyuşturucu operasyonu

​Kapılar koçbaşları ile kırılarak evler basıldı.
Vicdanlarıkanatan görüntü

Vicdanları
kanatan görüntü

​Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti.
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