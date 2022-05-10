İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: Kapılar koçbaşları ile kırılarak evler basıldı Uyuşturucu tacirlerine bir şafak operasyonu da bu sabah gerçekleştirildi. İstanbul'da emniyet ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi. Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin de katıldığı operasyonda, kapılar koçbaşıyla kırıldı, evlerde arama yapıldı.

Abone Ol