Adana'da yolcu otobüsünden 22 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da narkotik polisinin otoyolda durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada, bagajdaki valizden 22 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan yolcu Mehmet K. (62) tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphe üzerine takibe aldığı yolcu otobüsünü, uygulama noktasında durdurdu.
Otobüsün bagajında arama yapan narkotik köpeği ‘Hulk', bir valize tepki verdi. Açılan valizde 300 gramı toz halde 22 kilo esrar ele geçirildi. Valizin sahibi yolcu Mehmet K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.