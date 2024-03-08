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Adana'da yolcu otobüsünden 22 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da narkotik polisinin otoyolda durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada, bagajdaki valizden 22 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan yolcu Mehmet K. (62) tutuklandı.

10:19 - 8/03/2024 Cuma
DHA
Adana'da yolcu otobüsünden 22 kilo esrar ele geçirildi
Adana'da yolcu otobüsünden 22 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da narkotik polisinin otoyolda durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada, bagajdaki valizden 22 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan yolcu Mehmet K. (62) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphe üzerine takibe aldığı yolcu otobüsünü, uygulama noktasında durdurdu.

Otobüsün bagajında arama yapan narkotik köpeği ‘Hulk', bir valize tepki verdi. Açılan valizde 300 gramı toz halde 22 kilo esrar ele geçirildi. Valizin sahibi yolcu Mehmet K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sahte ilanla dolandırıcılık yapanlara operasyon: 7 kişi gözaltına alındı
Sahte ilanla dolandırıcılık yapanlara operasyon: 7 kişi gözaltına alındı

Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, internet üzerinden arsa satışı yapmak isteyenlere ait ilanları kopyalayıp iletişime geçtikleri farklı illerdeki 65 kişiyi kapora yoluyla 3 milyon 200 bin lira dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun, Diyarbakır, Ankara ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, suçta kullanılan çok sayıda cep telefonu ve SIM kart, ruhsatsız tabanca ve 28 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Adana
#Operasyon
#Tutuklama
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