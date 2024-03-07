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İzmir'de terör örgütlerine operasyon: 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada 'PKK/KCK' silahlı terör örgütünün propagandası yapan, cezaevinde yatan örgüt mensuplarına para yatırdığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün, polis tarafından operasyon yapıldı.

16:38 - 7/03/2024 Perşembe
DHA
İzmir'de terör örgütlerine operasyon: 9 gözaltı
İzmir'de terör örgütlerine operasyon: 9 gözaltı

İzmir'de polisin birer gün arayla düzenlediği iki ayrı terör operasyonunda toplam 9 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada 'PKK/KCK' silahlı terör örgütünün propagandası yapan, cezaevinde yatan örgüt mensuplarına para yatırdığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün, polis tarafından operasyon yapıldı.

6 şüpheli gözaltına alındı şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün de MLKP ve TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Sosyal medya hesaplarından terör örgütünü ve mensuplarını övücü nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, yakalandı. Her iki operasyonda gözaltına alınan toplam 9 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Sahte ilanla dolandırıcılık yapanlara operasyon: 7 kişi gözaltına alındı
Sahte ilanla dolandırıcılık yapanlara operasyon: 7 kişi gözaltına alındı

Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, internet üzerinden arsa satışı yapmak isteyenlere ait ilanları kopyalayıp iletişime geçtikleri farklı illerdeki 65 kişiyi kapora yoluyla 3 milyon 200 bin lira dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun, Diyarbakır, Ankara ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, suçta kullanılan çok sayıda cep telefonu ve SIM kart, ruhsatsız tabanca ve 28 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#İzmir
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#Tutuklama
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